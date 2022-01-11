Хоккеист «Белого Барса» Ядловский объявил о завершении карьеры

Михаил-Максим Ядловский

Хоккеист «Белого Барса» Михаил-Максим Ядловский в Facebook объявил о завершении карьеры игрока.



Все когда-то начинается и заканчивается, возможно пора сделать паузу. Спасибо хоккейному клубу ХК «Белый Барс» и тренерам за столько лет сотрудничества, мне этот клуб стал как семьей. Буду воспитывать молодых хоккеистов для этой команды. Спасибо болельщикам, моей семье за поддержку. Это не конец, а начало чего-то нового! Идём дальше».