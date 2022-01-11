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Хоккеист «Белого Барса» Ядловский объявил о завершении карьеры
Игрок займется тренерской деятельностью
11 января 20:41
Михаил-Максим Ядловский
Хоккеист «Белого Барса» Михаил-Максим Ядловский в Facebook объявил о завершении карьеры игрока.
«В связи часто задаваемыми вопросами, сразу отвечу на главный. В начале октября я получил тяжелую травму руки, и в связи с этим я решил закончить карьеру хоккеиста. Сначала не хотел что-то про это писать, но слишком волнует людей этот вопрос.
Все когда-то начинается и заканчивается, возможно пора сделать паузу. Спасибо хоккейному клубу ХК «Белый Барс» и тренерам за столько лет сотрудничества, мне этот клуб стал как семьей. Буду воспитывать молодых хоккеистов для этой команды. Спасибо болельщикам, моей семье за поддержку. Это не конец, а начало чего-то нового! Идём дальше».
Напомним, ранее «Белый Барс» выиграл у «Альтаира» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.
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