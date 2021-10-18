Хоккейная Лига чемпионов в Украине. Что осталось за кадром трансляции «Донбасс» – «Клагенфурт»

Бэкстейдж с домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов ХК «Донбасс» в киевском Дворце спорта

После первого выпуска с бэкстейджа с ХК «Донбасс» – «Рунгстед», я учел все ваши замечания и постарался показать все что, не показал на дебютном матче. Досмотрите это видео до конца, чтобы выиграть шайбу с автографом олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Жана Беленюка, который сделал торжественное вбрасывание перед игрой.

Кадры со светового шоу, которому нет аналогов в Украине. Раздевалка перед матчем с установкой от генерального директора клуба Федора Ильенко, комментарии болельщиков, хоккейных экспертов Александра Сукманского, Александра Черненко и звезд украинского спорта, Сергей Бубка, Олег Верняев, Вячеслав Шевчук. Развёрнутый анализ дал игрок ХК «Мариуполь» Владимир Чердак.

А еще вы увидите как происходит работа в ПТС телеканала XSPORT – передвижная телевизионная станция. Ну и в конце комментарий главного тренера ХК «Донбасс», Павла Микульчика о матче и его оценка выступления молодых дебютантов клуба.