Хоккейная «мельница»: красота и жестокость в одном лице

Силовой прием Лазара против Лотона / скриншот

Самым эффектным моментом последнего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал силовой прием нападающего «Баффало» Кертиса Лазара против форварда «Филадельфии» Скотта Лотона. В народе его называют «мельница», и он является одновременно очень редким, красивым и травмоопасным моментом. Его суть состоит в том, чтобы подловить соперника, подкатившись под него и подсевши, из-за чего тот делает вынужденный кульбит на 360 градусов.

Вот и Лотон после этого приема не смог на время покинул площадку из-за небольшого повреждения.

В НХЛ «мельницы» регулярно попадают в подборки самых красивых моментов, а в сети достаточно роликов, где собраны самые эффектные приемы.

В КХЛ главным специалистом по «мельницам» является защитник московского «Динамо» Андрей Миронов, который иногда действует на грани грубости и иногда, пытаясь сыграть эффектно.

В советское время защитник «Сокола» Александр Менченков обладал в своем арсенале этим эффектным приемом, от которого страдали самые знаменитые нападающие того времени, включая Сергея Макарова, Владимира Крутова и других.

Несколько примеров из чемпионата Украины. 23 января 2016 года, Даниил Пивторак из «Юности» красиво встречает соперника из «Кременчуга».

Владислав Гончаров из «Донбасса» против Алексея Янишевского из «Днепра». На видео – с 3:47.

Кстати, матч «Филадельфии» и «Баффало» закончился победой «Флайерз» со счетом 5:4 в серии послематчевых бросков, а вернувшийся на площадку Лотон отметился результативной передачей. Так же, как и его обидчик Лазар.