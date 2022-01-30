Хоккейный Челлендж. Симулятор NHL vs профессиональный игрок

Челлендж на скорость, точность и пас

Фото: XSPORT

Стартует 1 серия выпусков с хоккейными челленджами, для игроков украинской Суперлиги Париматч. В каждой серии два игрока из двух разных команд будут проходить через испытания, которые подготовил для них ведущий XSPORT Игорь Киричок.



Главная завязка в том, что в конце каждой серии будет определяться уровень игры игрока по основным критериям из популярного хоккейного симулятора NHL.

В этом выпуске Кирич, подготовил 3 испытания: скорость катания, точность броска и точность паса низом. Ведущий будет повторять испытания, но его навыки будут меняться с каждым выпуском в зависимости от его прогресса.

Напомним, что в «Донбасс» представлен в самом популярном хоккейном симуляторе.