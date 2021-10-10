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Хундертпфунд: «Во втором периоде мы увидели, какой силой обладает «Донбасс»

Четырехкратный чемпион Австрии и золотой медалист ЧМ 2017 поделился впечатлениями от игры с «Донбассом»
Хоккей Лига чемпионов
10 октября 16:00
Хундертпфунд: «Во втором периоде мы увидели, какой силой обладает «Донбасс»
Томас Хундертпфунд / фото - УХЛ

В среду, в столичном Дворце спорта «Донбасс» сразился с лидером группы «Клагенфуртом», сумев отыграться с 0:3, но все же уступив со счетом 3:4.

Четырехкратный чемпион Австрии, золотой медалист чемпионата мира 2017 года, нападающий «Клагенфурта» Томас Хундертпфунд открыл счет в матче с «Донбассом» и оформил дубль. Нападающий рассказал каким он видит украинский хоккей, главные отличия игры команд группы G, а также поделился впечатлениями от пребывания в Киеве.

Имели ли Вы представление об украинском хоккее до того, как попали в одну группу с «Донбассом»?

«Да, я уже бывал в Украине. На чемпионате мира в 2017 году, который проходил в Киеве, я играл против национальной сборной Украины. Я представлял себе команду такой, какой она и есть: быстрой, игроки очень хорошо владеют шайбой и очень сильны технически».

Как отреагировали остальные игроки команды, когда узнали, что им предстоит сыграть матч в Украине?

«Команде впервые предстояло сыграть в Украине. Но ребята, которые играли в Киеве в составе национальной сборной Австрии рассказали, что Киев – красивый город, где дружелюбные люди и что это будет классный опыт».

Что Вы можете сказать о матче? Совпали Ваши ожидания от игры с «Донбассом» с реальностью?

«Да, мы просмотрели много видеозаписей матчей «Донбасса» перед игрой. Знали, чего стоит ожидать. Во втором периоде мы увидели, какой силой обладает команда. Я думаю, что в третьем периоде соперник сыграл особо хорошо, не отдавал инициативу игры в наши руки, ему удалось сравнять счет».

Назовите главные отличия ваших соперников по группе G: французского «Руана», датского «Рунгстеда» и украинского «Донбасса».

«Я думаю, что игра в меньшинстве/большинстве, которую мы видели, у «Донбасса» была одной из лучших. Игра в большинстве у них была очень хорошей, но в этом плане у датчан немного лучше оборона. Команды очень разные. «Донбасс» больше делает акцент на нападение, а датчане, в свою очередь, на защиту. Также и французы играют в более оборонительный хоккей. Поэтому и игры были разными».

В целом Ваши впечатления от Киева? Есть ли что-то, что Вас удивило? Например, тренер датчан сказал, что его удивило большое количество заведений быстрого питания.

«Да, первый раз, когда я был в Киеве, меня удивило, что везде вкусно кормят, но в этот раз у нас не было много времени, чтобы все посмотреть. Мы немного прогулялись, но недалеко. У нас будет время до вылета, чтобы это сделать».

В национальном чемпионате Австрии много тренеров иностранцев: американцы, канадцы, финны. Как это влияет на игру команд?

«Да, к сожалению, в Австрии у нас мало австрийских тренеров и много иностранцев. Это досадно для австрийского хоккея, потому что много молодых игроков не получают шанса играть в австрийской лиге, а приглашают больше легионеров. Но у нас, в «Клагенфурте», наименьшее количество иностранцев в лиге. Я надеюсь, что и другие, новые клубы будут к этому стремиться».

Почему так мало австрийских специалистов?

«Я думаю, что профессия тренера не так популярна среди бывших австрийских хоккеистов, поэтому в лиге много тренеров-иностранцев».

Что нужно сделать, чтобы это исправить?

«В лиге каждая команда всегда стремиться к успеху. Были австрийские тренера, которые не добивались успеха и на их место приходили иностранцы. Я считаю, что нашим тренерам нужно давать больше времени для работы с командами».

Напомним, что ответный матч «Донбасса» с «Клагенфуртом» состоится 13 октября. Начало – в 21:20.

Источник: УХЛ Рене Тер Велде
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Теги

Донбасс Клагенфурт (хоккей)

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