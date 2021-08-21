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Киселев объявил о расставании с «Кременчугом»

Форвард выступал за «горожан» с 2018 года
Хоккей УХЛ
18:44
Киселев объявил о расставании с «Кременчугом»
Фото: УХЛ

Форвард Николай Киселев через Instagram сообщил, что принял решение покинуть клуб:

«Уважаемые болельщики «Кременчуга», я решил покинуть клуб.

Хочу поблагодарить вас – искренних, активных и самых преданных зрителей. Тех, кто всем сердцем болел за «Кременчуг».

Мы вместе с вами вошли в историю, привезли золото команде. Спасибо за замечательные моменты».


Киселев выступал за «Кременчуг» с 2018 года и являлся капитаном команды. В сезоне 2019/20 он помог «горожанам» выиграть чемпионат Украины.

Напомним, в рамках подготовки к новому сезону «Кременчуг» провел два спарринга с «Краматорском».

Сергей Остапенко
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Теги

Николай Киселев ХК Кременчуг

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