Киселев объявил о расставании с «Кременчугом»

Форвард выступал за «горожан» с 2018 года

Фото: УХЛ

Форвард Николай Киселев через Instagram сообщил, что принял решение покинуть клуб:

«Уважаемые болельщики «Кременчуга», я решил покинуть клуб. Хочу поблагодарить вас – искренних, активных и самых преданных зрителей. Тех, кто всем сердцем болел за «Кременчуг». Мы вместе с вами вошли в историю, привезли золото команде. Спасибо за замечательные моменты».

Киселев выступал за «Кременчуг» с 2018 года и являлся капитаном команды. В сезоне 2019/20 он помог «горожанам» выиграть чемпионат Украины.

Напомним, в рамках подготовки к новому сезону «Кременчуг» провел два спарринга с «Краматорском».