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КХЛ 13 января должна принять решение о проведении регулярного сезона в режиме плей-офф

В лиге из-за коронавируса уже перенесли 17 матчей
Хоккей КХЛ
13:06
КХЛ 13 января должна принять решение о проведении регулярного сезона в режиме плей-офф

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 13 января должно принять решение о переформатировании регулярного чемпионата из-за проблем с коронавирусом.

Сейчас в КХЛ прорабатывают с клубами все варианты продолжения сезона и предложит их участникам чемпионата уже 13 января. Самым очевидным вариантом является дальнейшее проведение регулярки в формате плей-офф.

Причиной для такого решения стал перенос из-за коронавируса 17 матчей регулярного сезона.

Напомним, ранее в КХЛ уже планировали сделать паузу в сезоне, но затем отказалась от этой идеи.

Карен Агабекян
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