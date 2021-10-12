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КХЛ. «Ак Барс» в серии буллитов переиграл «Салават Юлаев», «Трактор переехал «Адмирал»

Рижское «Динамо» вышло победителем в матче с «Сибирью»

Хоккей КХЛ
12 октября 22:36
КХЛ. «Ак Барс» в серии буллитов переиграл «Салават Юлаев», «Трактор переехал «Адмирал»
«Салават Юлаев» – «Ак Барс» / Фото - ak-bars.ru
КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» – «Трактор» 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
 
0:1 Тертышный (Гика, Седлак) 11:23

1:1 Ушенин Владислав (Хамидуллин) 25:18 ГБ

1:2 Калинин (Пулккинен, Бывальцев) 27:47

2:2 Кестнер (Хамидуллин, Ушенин Вячеслав) 39:16 ГБ

2:3 Бэйлен (Абрамов) 57:54

2:4 Пулккинен 59:10 ПВ
 
Вратари: Серебряков (58:58 – 59:10) – Вилл



«Салават Юлаев» – «Ак Барс» 2:3 ШБ (0:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:0)
 
0:1 Коваленко (Кагарлицкий), 32:59

0:2  Воронков (Кэмпфер, Янчевский), 47:42

1:2 Мухамадуллин (Гранлунд), 51:55

2:2 Алалыкин (Панин), 52:34

2:3 Бурмистров 65:00, ШБ
 
Вратари: Метсола – Билялов



«Йокерит» – «Нефтехимик» 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)

0:1 Попов (Митякин, Секстон), 01:37

0:2 Хайруллин (Порядин, Березин), 09:44

1:2 Бьернинен (Енсен, Хольм), 28:24, ГБ

1:3 Бикмуллин (Хафизов, Шафигуллин), 35:08

1:4 Хайруллин (Гудачек, Березин), 35:47

1:5 Хафизов (Клок, Хайруллин), 44:49, ГМ

2:5 Грант (Хянникяйнен), 47:54

3:5 Енсен (Пааринен, Хольм), 53:35, ГБ

3:6 Порядин (Хайруллин, Митякин), 59:42

Вратари: Линдбек – Туохимаа 



«Динамо» Рига – «Сибирь» 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

1:0 Карьялайнен (Скарлетт, Пуарье), 12:01

1:1 Шашков, 31:24

2:1 Елисеев (Цибульскис, Дарзиньш), 42:41, ГБ

3:1 Пуарье (Шинкарук, Карьялайнен), 44:39

4:1 Пуарье, 55:50, ГМ 
 
Вратари: Матссон – Сятери



«Динамо» Минск – «Куньлунь» 6:5 ОТ (2:1, 3:3, 0:1, 1:0)
 
1:0 Горбунов (Воронин, Мосалев), 13:57

2:0 Стремвалль (Линдхольм, Теденбю), 18:16, ГБ

2:1 Фрэм (Николлс, Фу), 19:59, ГБ

2:2 Сквайрз (Челиос), 23:15

3:2 Теденбю (Граовац, Альмквист), 27:01

4:2 Стремвалль (Альмквист), 31:26, ГБ

4:3 Шульц (Ип, Николлс), 33:26

4:4 Николлс (Фу, Фрэм), 34:45, ГБ

5:4 Стремвалль (Теденбю, Усов), 37:19

5:5 Пу (Верек), 47:50

6:5 Альмквист (Кемпе), 63:31

Вратари: Колосов – Смит

Владимир Кириченко
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Теги

Адмирал Трактор Салават Юлаев Ак Барс Йокерит Нефтехимик Динамо Рига (хоккей) Сибирь Динамо Мн Куньлунь Ред Стар

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