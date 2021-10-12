КХЛ. «Металлург» выиграл 13-й матч подряд, ЦСКА обыграл «Спартак»
КХЛ. «Ак Барс» в серии буллитов переиграл «Салават Юлаев», «Трактор переехал «Адмирал»
Рижское «Динамо» вышло победителем в матче с «Сибирью»
«Салават Юлаев» – «Ак Барс» / Фото - ak-bars.ruКХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» – «Трактор» 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
0:1 Тертышный (Гика, Седлак) 11:23
1:1 Ушенин Владислав (Хамидуллин) 25:18 ГБ
1:2 Калинин (Пулккинен, Бывальцев) 27:47
2:2 Кестнер (Хамидуллин, Ушенин Вячеслав) 39:16 ГБ
2:3 Бэйлен (Абрамов) 57:54
2:4 Пулккинен 59:10 ПВ
Вратари: Серебряков (58:58 – 59:10) – Вилл
«Салават Юлаев» – «Ак Барс» 2:3 ШБ (0:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:0)
0:1 Коваленко (Кагарлицкий), 32:59
0:2 Воронков (Кэмпфер, Янчевский), 47:42
1:2 Мухамадуллин (Гранлунд), 51:55
2:2 Алалыкин (Панин), 52:34
2:3 Бурмистров 65:00, ШБ
Вратари: Метсола – Билялов
«Йокерит» – «Нефтехимик» 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)
0:1 Попов (Митякин, Секстон), 01:37
0:2 Хайруллин (Порядин, Березин), 09:44
1:2 Бьернинен (Енсен, Хольм), 28:24, ГБ
1:3 Бикмуллин (Хафизов, Шафигуллин), 35:08
1:4 Хайруллин (Гудачек, Березин), 35:47
1:5 Хафизов (Клок, Хайруллин), 44:49, ГМ
2:5 Грант (Хянникяйнен), 47:54
3:5 Енсен (Пааринен, Хольм), 53:35, ГБ
3:6 Порядин (Хайруллин, Митякин), 59:42
Вратари: Линдбек – Туохимаа
«Динамо» Рига – «Сибирь» 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
1:0 Карьялайнен (Скарлетт, Пуарье), 12:01
1:1 Шашков, 31:24
2:1 Елисеев (Цибульскис, Дарзиньш), 42:41, ГБ
3:1 Пуарье (Шинкарук, Карьялайнен), 44:39
4:1 Пуарье, 55:50, ГМ
Вратари: Матссон – Сятери
«Динамо» Минск – «Куньлунь» 6:5 ОТ (2:1, 3:3, 0:1, 1:0)
1:0 Горбунов (Воронин, Мосалев), 13:57
2:0 Стремвалль (Линдхольм, Теденбю), 18:16, ГБ
2:1 Фрэм (Николлс, Фу), 19:59, ГБ
2:2 Сквайрз (Челиос), 23:15
3:2 Теденбю (Граовац, Альмквист), 27:01
4:2 Стремвалль (Альмквист), 31:26, ГБ
4:3 Шульц (Ип, Николлс), 33:26
4:4 Николлс (Фу, Фрэм), 34:45, ГБ
5:4 Стремвалль (Теденбю, Усов), 37:19
5:5 Пу (Верек), 47:50
6:5 Альмквист (Кемпе), 63:31
Вратари: Колосов – Смит
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