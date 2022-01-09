﻿КХЛ из-за коронавируса намерена прервать сезон

В лиге соответствующее решение могут принять 10-11 января

Из-за проблем с коронавирусом Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в ближайшее несколько дней может объявить о паузе в регулярном чемпионате. Об этом сообщил в Телеграм журналист Алексей Шевченко.



«Вероятно, завтра чемпионат КХЛ встает на паузу до особого распоряжения».

Отметим, что в последние недели в клубах увеличилось количество случаев коронавируса COVID-19.

В «Салавате Юлаеве» заразились 26 хоккеистов, еще 17 случаев заражения зафиксированы в составе ЦСКА.

На текущий момент в КХЛ из-за COVID-19 перенесены 12 матчей регулярного чемпионата.

Результаты последних матчей регулярного чемпионата КХЛ.



