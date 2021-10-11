КХЛ. «Металлург» выиграл 13-й матч подряд, ЦСКА обыграл «Спартак»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» – «Трактор» 3:4 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Шевченко (Ушенин Вл.), 01:37
2:0 Лугин (Матушкин, Гареев), 03:43
2:1 Абрамов (Карпухин, Ткачев), 27:19
3:1 Лугин (Обидин, Гареев), 34:31
3:2 Яруллин (Основин, Бывальцев), 55:43, ГБ
3:3 Седлак (Гика, Бэйлен), 59:05
3:4 Пулккинен, 65:00
Вратари: Серебряков – Гарипов (Роман).
«Металлург» Мг – «Сочи» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Чибисов (Кошелев, Яковлев), 03:18
2:0 Голдобин (Дронов, Карпов), 37:24
2:1 Якимов (Александров, Жабреев), 52:15
3:1 Чибисов (Карри, Кошелев), 59:47, ПВ
Вратари: Кошечкин – Хелльберг.
ЦСКА – «Спартак» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Шайба:
1:0 Плотников (Григоренко, Нестеров), 19:09, ГБ
Вратари: Рейдеборн – Данск.
«Локомотив» – «Динамо» Мск 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Полунин (Красковский, Марченко), 07:52
2:0 Коршков (Елесин, Полунин), 21:50
2:1 Клинкхаммер (Галиев, Войнов), 43:22, ГБ
3:1 Баранцев (Красковский, Кудрявцев), 46:49
Вратари: Паскуале – Ерёменко.
«Авангард» – «Автомобилист» 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Шайбы:
0:1 Да Коста (Зборовский, Мэйсек), 44:08
1:1 Брюквин (Каски, Емелин), 44:55
2:1 Брюквин (Якупов), 45:56
3:1 Найт, 58:34, ПВ
Вратари: Грубец – Галкин.
«Торпедо» – «Северсталь» 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Тянулин (Орлов, Мартынов), 28:49
1:1 Моисеев (Колмыков, Алексеев), 33:28
1:2 Моисеев (Няттинен), 36:32
2:2 Чехович (Хривик, Заар), 41:47
2:3 Кодола, 65:00, ПБ
Вратари: Кочетков – Шугаев.