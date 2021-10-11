Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 9
нет важных матчей
нет важных матчей
Хоккей (9 событий из 14) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Фриск Аскер - Ястшембе -:- Запланирован
19:05 Векше - ТПС -:- Запланирован
19:05 Фрелунда - ХИФК -:- Запланирован
19:05 Таппара - Шеллефтео -:- Запланирован
20:00 Фиштаун Пингвинз - Спарта Прага -:- Запланирован
20:45 Цюрих - Млада Болеслав -:- Запланирован
20:45 Фрибург Готтерон - Лександс -:- Запланирован
21:20 Больцано - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
21:30 Рунгстед - Руан -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 17) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:00 Слован - Оцеларжи -:- Запланирован
19:05 Регле - Сендерйюске -:- Запланирован
20:00 Адлер Мангейм - Лозанна -:- Запланирован
20:45 Цуг - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
20:45 Лугано - Айсберен -:- Запланирован
21:00 Кардифф - Лукко Раума -:- Запланирован
21:20 Клагенфурт - Донбасс -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Кременчуг -:- Запланирован
18:45 Белый Барс - Сокол -:- Запланирован

КХЛ. «Металлург» выиграл 13-й матч подряд, ЦСКА обыграл «Спартак»

«Трактор» отыгрался с 1:3 и в серии буллитов дожал «Адмирал»
Хоккей КХЛ
11 октября 22:36
КХЛ. «Металлург» выиграл 13-й матч подряд, ЦСКА обыграл «Спартак»
Фото: khl.ru

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» – «Трактор» 3:4 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Шевченко (Ушенин Вл.), 01:37
2:0 Лугин (Матушкин, Гареев), 03:43
2:1 Абрамов (Карпухин, Ткачев), 27:19
3:1 Лугин (Обидин, Гареев), 34:31
3:2 Яруллин (Основин, Бывальцев), 55:43, ГБ
3:3 Седлак (Гика, Бэйлен), 59:05
3:4 Пулккинен, 65:00

Вратари: Серебряков – Гарипов (Роман).

«Металлург» Мг – «Сочи» 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Чибисов (Кошелев, Яковлев), 03:18
2:0 Голдобин (Дронов, Карпов), 37:24
2:1 Якимов (Александров, Жабреев), 52:15
3:1 Чибисов (Карри, Кошелев), 59:47, ПВ
Вратари: Кошечкин – Хелльберг.

ЦСКА – «Спартак» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Шайба:

1:0 Плотников (Григоренко, Нестеров), 19:09, ГБ

Вратари: Рейдеборн – Данск.

«Локомотив» – «Динамо» Мск 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Полунин (Красковский, Марченко), 07:52
2:0 Коршков (Елесин, Полунин), 21:50
2:1 Клинкхаммер (Галиев, Войнов), 43:22, ГБ
3:1 Баранцев (Красковский, Кудрявцев), 46:49

Вратари: Паскуале – Ерёменко.

«Авангард» – «Автомобилист» 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Шайбы:

0:1 Да Коста (Зборовский, Мэйсек), 44:08
1:1 Брюквин (Каски, Емелин), 44:55
2:1 Брюквин (Якупов), 45:56
3:1 Найт, 58:34, ПВ

Вратари: Грубец – Галкин.

«Торпедо» – «Северсталь» 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Тянулин (Орлов, Мартынов), 28:49
1:1 Моисеев (Колмыков, Алексеев), 33:28
1:2 Моисеев (Няттинен), 36:32
2:2 Чехович (Хривик, Заар), 41:47
2:3 Кодола, 65:00, ПБ

Вратари: Кочетков – Шугаев.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Трактор Металлург Мг ЦСКА Москва

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

КХЛ. Минское «Динамо» в овертайме дожало «Нефтехимик», «Трактор» разобрался с «Амуром»
КХЛ. Минское «Динамо» в овертайме дожало «Нефтехимик», «Трактор» разобрался с «Амуром»
Хоккей КХЛ
7 октября 22:45
1
КХЛ. Минское «Динамо» в овертайме переиграло «Ак Барс», «Локомотив» минимально уступил СКА
КХЛ. Минское «Динамо» в овертайме переиграло «Ак Барс», «Локомотив» минимально уступил СКА
Хоккей КХЛ
5 октября 22:23
ЦСКА уверенно обыграл «Куньлунь», «Автомобилист» выиграл у «Авангарда»
ЦСКА уверенно обыграл «Куньлунь», «Автомобилист» выиграл у «Авангарда»
Хоккей КХЛ
4 октября 22:54
«Магнитка» выиграла 9-й матч подряд, «Ак Барс» одолел ЦСКА
«Магнитка» выиграла 9-й матч подряд, «Ак Барс» одолел ЦСКА
Хоккей КХЛ
1 октября 22:45
«Витязь» по буллитам обыграл СКА, «Барыс» вырвал тяжелую победу над «Автомобилистом»
«Витязь» по буллитам обыграл СКА, «Барыс» вырвал тяжелую победу над «Автомобилистом»
Хоккей КХЛ
27 сентября 22:49
«Трактор» минимально обыграл ЦСКА, «Салават Юлаев» в гостях оказался сильнее СКА
«Трактор» минимально обыграл ЦСКА, «Салават Юлаев» в гостях оказался сильнее СКА
Хоккей КХЛ
23 сентября 22:59

Новости: Хоккей

КХЛ. «Металлург» выиграл 13-й матч подряд, ЦСКА обыграл «Спартак»
КХЛ. «Металлург» выиграл 13-й матч подряд, ЦСКА обыграл «Спартак»
КХЛ
11 октября 22:36
«Донбасс» прилетел в Австрию на матч Лиги чемпионов с «Клагенфуртом»
«Донбасс» прилетел в Австрию на матч Лиги чемпионов с «Клагенфуртом»
Лига чемпионов
11 октября 21:30
«Донбасс» отправился на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов
«Донбасс» отправился на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов
Лига чемпионов
11 октября 15:16
Лига чемпионов. «Рунгстед» – «Руан». Видео трансляция
Лига чемпионов. «Рунгстед» – «Руан». Видео трансляция
Лига чемпионов
11 октября 13:35
Лига чемпионов. «Фрелунда» – ХИФК. Видео трансляция
Лига чемпионов. «Фрелунда» – ХИФК. Видео трансляция
Лига чемпионов
11 октября 12:50
Суд запретил вносить изменения в регистрационные документы ООО «Украинская хоккейная лига»
Суд запретил вносить изменения в регистрационные документы ООО «Украинская хоккейная лига»
УХЛ
11 октября 11:55
«Краматорск» дома обыграл «Днепр»
«Краматорск» дома обыграл «Днепр»
УХЛ
10 октября 19:50
«Салават Юлаев» разгромно проиграл СКА, «Ак Барс» справился с «Барысом»
«Салават Юлаев» разгромно проиграл СКА, «Ак Барс» справился с «Барысом»
КХЛ
10 октября 18:57
«Кременчуг» обыграл «Рулав Одд» и поднялся на второе место в турнирной таблице
«Кременчуг» обыграл «Рулав Одд» и поднялся на второе место в турнирной таблице
УХЛ
10 октября 17:30
Все новости

Популярные новости

Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
Гарсия: «Теперь Лопеса заставят дать реванш Ломаченко»
Гарсия: «Теперь Лопеса заставят дать реванш Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 09:48
2
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. «Фрелунда» – ХИФК. Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Фрелунда» – ХИФК. Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Рунгстед» – «Руан». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Рунгстед» – «Руан». Видео трансляция
21:30
Отбор на ЧМ-2022. Украина – Босния и Герцеговина. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Украина – Босния и Герцеговина. Онлайн трансляция
21:45
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
WEB
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
15 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15 октября 10:35
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00