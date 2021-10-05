КХЛ. Минское «Динамо» в овертайме переиграло «Ак Барс», «Локомотив» минимально уступил СКА

КХЛ. Ак «Барс» всухую обыграл «Салават» и другие результаты
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«Ак Барс» – «Динамо» Мн / Фото - ak-bars.ruКХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» – «Динамо» Мн 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)
0:1 Теденбю (Кемпе, Альмквист), 13:44
1:1 Коваленко (Галимов), 19:04
2:1 Сафонов (Юдин), 23:19
2:2 Воронин (Шинкевич), 32:36
3:2 Дыняк (Сафонов), 34:06
3:3 Усов, 42:54, ГМ
3:4 Теденбю (Бенгтссон), 60:15
Вратари: Бобков – Рибар
СКА – «Локомотив» 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 Хуснутдинов (Фальковский), 39:35
Вратари: Юханссон – Паскуале
«Спартак» – «Металлург» Мг 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
0:1 Карри (Зернов, Чибисов), 14:10, ГБ
0:2 Зернов (Карри, Яковлев), 16:23, ГБ
0:3 Никонцев, 36:54
0:4 Лайпсик (Яковлев, Майе), 42:23
Вратари: Красиков – Олкинуора
ХК «Сочи» – «Салават Юлаев» 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
0:1 Науменков (Хартикайнен), 27:49
0:2 Санников (Лисовец, Алалыкин), 36:17
0:3 Хартикайнен (Гранлунд), 53:21
Вратари: Третьяк – Метсола
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