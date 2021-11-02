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КХЛ. Московское «Динамо» обыграло минское в матче с самым быстрым голом сезона и десятью шайбами

«Металлург» одержал седьмую победу кряду, ЦСКА минимально обыграл «Автомобилист»
Хоккей КХЛ
2 ноября 21:51
КХЛ. Московское «Динамо» обыграло минское в матче с самым быстрым голом сезона и десятью шайбами
Фото: dinamo.ru

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Северсталь» – «Спартак» 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Лишка (Няттинен), 27:18
1:1 Вишневский (Виртанен, Лехтеря), 43:38
2:1 Гераськин (Думбадзе), 48:11
2:2 Лехтеря (Хеед, Виртанен), 57:13
3:2 Кодола, 65:00, ПБ

Вратари: Шугаев – Данск

«Торпедо» – «Локомотив» 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Шайбы:

1:0 Леннстрём (Жафяров, Миле), 11:53, ГБ
1:1 Ильенко (Беляев), 18:46
2:1 Леннстрём (Миле, Заар), 25:50, ГБ
3:1 Жафяров (Мишарин, Миле), 31:14
3:2 Беляев (Марченко), 33:14

Вратари: Тихомиров – Паскуале

«Динамо» Мн – «Динамо» Мск 3:7 (1:4, 0:3, 2:0)

Шайбы:

0:1 Галиев (Ведин, Войнов), 00:08
0:2 О'Делл (Петунин, Новиков), 04:55
1:2 Демков (Граовац, Воронин), 05:47
1:3 Петунин (О'Делл, Рашевский), 11:39
1:4 Галиев (Сергеев), 17:50
1:5 Войнов (Шипачёв, Галиев), 20:19
1:6 Дидковский (Муранов), 32:42
1:7 О'Делл (Галиев, Шипачёв), 38:50, ГБ
2:7 Усов (Альмквист), 44:53, ГБ
3:7 Усов (Теденбю, Линдхольм), 55:55

Вратари: Колосов (Рыбар, 20:00) – Бочаров

СКА – «Металлург» Мг 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы:

1:0 Кузьменко (Гусев, Волков), 21:19, ГБ
1:1 Акользин (Пашнин, Неколенко), 28:07
2:1 Кузьменко (Швец-Роговой, Кемппайнен), 40:23
2:2 Коростелёв, 52:29
2:3 Коростелёв, 65:00, ПБ

Вратари: Юханссон – Олкинуора

ЦСКА – «Автомобилист» 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Шайба:

1:0 Плотников (Окулов, Блажиевский), 13:23

Вратари: Рейдеборн - Шикин

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