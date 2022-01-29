СК «Сокол» подписал результативного нападающего с опытом игры в КХЛ
КХЛ не возобновит регулярный чемпионат до завершения Олимпиады-2022
Формат оставшейся части сезона лиги будет известен после 10 февраля
КХЛ / Фото - eurosportКонтинентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила о своем решении относительно проведения матчей во время Олимпийских игр в Пекине-2022.
«Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов лиги».
«Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликуется после 10 февраля».
Ранее КХЛ приняла решение приостановить регулярный чемпионат до олимпийской паузы.
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