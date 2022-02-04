Огромное количество игроков КХЛ уже уезжает в Европу Новости партнера
КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат
Президент лиги ссылается на высокую опасность распространения коронавируса
Алексей Морозов / фото - КХЛ
Президент КХЛ Алексей Морозов в эфире Первого канала предложил не доигрывать регулярный чемпионат.
«Мы все будем болеть за наших ребят на главных играх четырехлетия. КХЛ постаралась сделать все возможное для того, чтобы игроки, выступающие за 10 сборных – а это 120 человек из 22 клубов КХЛ, – смогли принять участие в самом важном для каждого спортсмена событии и достойно представить свою страну.
Структура сезона КХЛ изначально учитывала необходимость паузы в связи с проведением Олимпийских игр. Нам было важно сохранить здоровье игроков, учитывая высокую опасность распространения коронавируса».
Шестнадцать команд, которые пройдут в плей-офф, предлагается определить по проценту побед. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.
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