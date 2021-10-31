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КХЛ. Рижане обыграли москвичей в динамовском дерби и перервали серию из четырех поражений

«Локомотив» выиграл у «Спартак», а «Салават Юлаев» оказался сильнее минского «Динамо»
Хоккей
31 октября 20:50
КХЛ. Рижане обыграли москвичей в динамовском дерби и перервали серию из четырех поражений
Фото: dinamoriga.lv

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» – «Спартак» 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 Коршков (Паскуале, Марченко), 27:10, ГБ
2:0 Алексеев (Иванов), 32:16
2:1 Петтерссон (Брынцев, Чебыкин), 36:49
3:1 Буше (Шалунов), 44:26
3:2 Ержабек (Цыплаков, Квартальнов), 52:02
4:2 Иванов (Рафиков, Алексеев), 56:28

Вратари: Паскуале – Красиков

«Динамо» Мн – «Салават Юлаев» 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)

Шайбы:

0:1 Гранлунд, 00:13
0:2 Плэтт (Картаев, Кузьмин), 08:08
1:2 Альмквист (Сапего, Стрёмвалль), 09:03
2:2 Варфоломеев (Бенгтссон, Усов), 16:42, ГБ
2:3 Маннинен (Ларсен, Хартикайнен), 22:29, ГБ
2:4 Башкиров (Шмелёв, Мухамадуллин), 42:27, ГБ
3:4 Теденбю (Граовац, Альмквист), 44:55, ГБ
3:5 Хафизуллин, 59:24, ПВ

Вратари: Рыбар – Метсола

«Динамо» Р – «Динамо» Мск 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 Цибульскис (Дарзиньш), 01:31, ГБ
1:1 Ведин (Галиев, Войнов), 11:32, ГБ
2:1 Цибульскис (Радил), 38:20, ГБ
3:1 Мейя (Дарзиньш), 44:00, ГБ
4:1 Дарзиньш (Радил), 58:54, ПВ
Вратари: Маттссон – Кульбаков (Бочаров, 44:00)

Олег Шумейко-младший
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Результаты (КХЛ) Салават Юлаев Спартак Москва

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