Восьмая кряду! «Северсталь» побила клубный рекорд по победной серии, «Торпедо» «всухую» обыграло минское «Динамо»
КХЛ. Регуляный чемпионат.
«Локомотив» – «Металлург» Мг 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Анисимов (Марченко), 18:13, ГБ
2:0 Буше (Анисимов, Аверин), 23:26
3:0 Полунин (Коршков, Красковский), 26:00
3:1 Кошелев (Карри, Земчёнок), 31:21
3:2 Зернов, 43:59
Вратари: Паскуале – Олкинуора (Загидулин, 26:00)
«Торпедо» – «Динамо» Мн 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 Чехович (Тянулин, Агостино), 08:23, ГБ
2:0 Жафяров (Миле, Леннстрём), 30:54
3:0 Чехович (Тянулин, Пайгин), 43:25, ГБ
4:0 Чехович (Белевич), 54:29, ГБ
Вратари: Тихомиров – Рыбар
СКА – «Спартак» 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Воробьёв (Швец-Роговой), 17:49
1:1 Локтионов (Кугрышев, Вишневский), 51:40
1:2 Хохлачёв (Локтионов), 62:07
Вратари: Юханссон – Данск
«Ак Барс» – «Сибирь» 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Чайковски (Шор, Ли), 35:03, ГБ
0:2 Ли (Пьянов), 58:09
Вратари: Билялов – Сятери
«Северсталь» – «Автомобилист» 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Принс (Да Коста, Гуркин), 08:14, ГБ
1:1 Гераськин (Гуслистов, Подъяпольский), 16:40
2:1 Пилипенко (Макеев, Тихонов), 31:23
3:1 Кодола (Гуслистов), 36:52, ГБ
3:2 Принс (Шумаков, Шикин), 41:57, ГБ
Вратари: Подъяпольский – Шикин
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