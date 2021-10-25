«Северсталь» «всухую» победила рижское «Динамо», «Авангард» проиграл «Ак Барсу»
КХЛ. СКА обыграл «Авангард» и вышел на первое место Западной Конференции
Результат и обзор единственного матча 25 октября
21:58
Фото: ska.ru
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» – СКА 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
Шайбы:
1:0 Грицюк (Жарков, Дергачёв), 03:42
1:1 Лехтонен (Гусев, Кузьменко), 21:41, ГБ
1:2 Хуснутдинов (Лехтонен, Гусев), 24:15, ГБ
1:3 Кузьменко (Кемппайнен, Швец-Роговой), 26:15
1:4 Зыков (Лехтонен, Робинсон), 58:01
1:5 Кузьменко (Кемппайнен), 58:51
Вратари: Грубец – Юханссон.
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