КХЛ. «Трактор» уничтожил Ак Барс, «Автомобилист» поиздевался над «Куньлунем»
КХЛ. Регулярный чемпионат:
ХК «Сочи» – «Торпедо» 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 Николаев (Петьков, Гараев), 47:23
2:0 Николаев (Гараев), 58:24, ПВ
Вратари: Хелльберг – Тихомиров.
«Трактор» – «Ак Барс» 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
1:0 Абрамов, 01:08
2:0 Тертышный (Калинин, Основин), 02:35, ГБ
3:0 Основин (Исаев, Шолохов), 35:35
4:0 Седлак (Телегин, Бэйлен), 43:07
5:0 Капустин (Основин), 54:49
Вратари: Гарипов – Билялов (Бобков, 02:35).
«Автомобилист» – «Куньлунь Ред Стар» 8:0 (2:0, 2:0, 4:0)
1:0 Мэйсек (Блэкер, Спунер), 11:45
2:0 Да Коста (Макеев), 16:22
3:0 Белоусов (Рылов), 23:39
4:0 Романцев (Хрипунов), 24:08
5:0 Кормье, 40:58
6:0 Мэйсек (Спунер, Кормье), 45:42
7:0 Рылов (Хрипунов), 46:33
8:0 Шумаков (Макеев), 50:44
Вратари: Шикин – Смит.
«Металлург» – «Витязь» 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
1:0 Чибисов, 05:26
2:0 Карри (Чибисов, Кошелев), 22:40
2:1 Оямяки (Аалтонен, Антипин), 37:39
Вратари: Олкинуора – Ежов.
«Адмирал» – «Йокерит» 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
1:0 Хамидуллин (Кестнер), 04:39
1:1 Шредер (О'Нилл, Енсен), 16:29
1:2 Пакаринен (Енсен), 30:32, ГБ
1:3 Турунен (Енсен), 47:27, ГБ
1:4 Енсен, 59:41
Вратари: Серебряков – Ювонен.
«Амур» – «Барыс» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
0:1 Савицкий (Шалапов, Шестаков), 32:36
Вратари: Аликин – Ортио.
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