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КХЛ. «Трактор» уничтожил Ак Барс, «Автомобилист» поиздевался над «Куньлунем»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей КХЛ
30 октября 20:19
КХЛ. «Трактор» уничтожил Ак Барс, «Автомобилист» поиздевался над «Куньлунем»
Фото: пресс-служба Трактора

КХЛ. Регулярный чемпионат:

ХК «Сочи» – «Торпедо» 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1:0 Николаев (Петьков, Гараев), 47:23

2:0 Николаев (Гараев), 58:24, ПВ

Вратари: Хелльберг – Тихомиров.

«Трактор» – «Ак Барс» 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

1:0 Абрамов, 01:08

2:0 Тертышный (Калинин, Основин), 02:35, ГБ

3:0 Основин (Исаев, Шолохов), 35:35

4:0 Седлак (Телегин, Бэйлен), 43:07

5:0 Капустин (Основин), 54:49

Вратари: Гарипов – Билялов (Бобков, 02:35).

«Автомобилист» – «Куньлунь Ред Стар» 8:0 (2:0, 2:0, 4:0)

1:0 Мэйсек (Блэкер, Спунер), 11:45

2:0 Да Коста (Макеев), 16:22

3:0 Белоусов (Рылов), 23:39

4:0 Романцев (Хрипунов), 24:08

5:0 Кормье, 40:58

6:0 Мэйсек (Спунер, Кормье), 45:42

7:0 Рылов (Хрипунов), 46:33

8:0 Шумаков (Макеев), 50:44

Вратари: Шикин – Смит.

«Металлург» – «Витязь» 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

1:0 Чибисов, 05:26

2:0 Карри (Чибисов, Кошелев), 22:40

2:1 Оямяки (Аалтонен, Антипин), 37:39

Вратари: Олкинуора – Ежов.

«Адмирал» – «Йокерит» 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

1:0 Хамидуллин (Кестнер), 04:39

1:1 Шредер (О'Нилл, Енсен), 16:29

1:2 Пакаринен (Енсен), 30:32, ГБ

1:3 Турунен (Енсен), 47:27, ГБ

1:4 Енсен, 59:41

Вратари: Серебряков – Ювонен.

«Амур» – «Барыс» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

0:1 Савицкий (Шалапов, Шестаков), 32:36

Вратари: Аликин – Ортио.

Сергей Остапенко
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