«Клагенфурт» одержал разгромную победу над «Рунгстедом»

Австрийский клуб продолжает удерживать лидерство в группе G Лиги чемпионов

Фото: vikendi.net

Австрийский «Клагенфурт» одержал разгромную победу над норвежским «Рунгстедом» в матче третьего тура группы G Лиги чемпионов со счетом 5:1.

Австрийцы открыли счет уже в первом периоде. «Рунгстед» же забросил свою единственную шайбу только во втором отрезке. В третьем периоде «Клагенфурту» осталось лишь завершить начатое.

Донецкий «Донбасс» в своем третьем матче в Лиге чемпионов в упорной борьбе уступил «Руану».