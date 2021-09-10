«Донбасс» в упорной борьбе уступил «Руану»
«Клагенфурт» одержал разгромную победу над «Рунгстедом»
Австрийский клуб продолжает удерживать лидерство в группе G Лиги чемпионов
08:10
Фото: vikendi.net
Австрийский «Клагенфурт» одержал разгромную победу над норвежским «Рунгстедом» в матче третьего тура группы G Лиги чемпионов со счетом 5:1.
Австрийцы открыли счет уже в первом периоде. «Рунгстед» же забросил свою единственную шайбу только во втором отрезке. В третьем периоде «Клагенфурту» осталось лишь завершить начатое.
Донецкий «Донбасс» в своем третьем матче в Лиге чемпионов в упорной борьбе уступил «Руану».
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