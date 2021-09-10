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«Клагенфурт» одержал разгромную победу над «Рунгстедом»

Австрийский клуб продолжает удерживать лидерство в группе G Лиги чемпионов
Хоккей Лига чемпионов
08:10
«Клагенфурт» одержал разгромную победу над «Рунгстедом»
Фото: vikendi.net

Австрийский «Клагенфурт» одержал разгромную победу над норвежским «Рунгстедом» в матче третьего тура группы G Лиги чемпионов со счетом 5:1.

Австрийцы открыли счет уже в первом периоде. «Рунгстед» же забросил свою единственную шайбу только во втором отрезке. В третьем периоде «Клагенфурту» осталось лишь завершить начатое.

Донецкий «Донбасс» в своем третьем матче в Лиге чемпионов в упорной борьбе уступил «Руану».

Рене Тер Велде
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Теги

Клагенфурт (хоккей) Рунгстед (хоккей)

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