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Клуб USHL задрафтував двох українських хокеїстів

Коневич та Пазій є вихованцями «Сокола»
Хоккей Хоккей в мире
19:14
Клуб USHL задрафтував двох українських хокеїстів

На драфті юніорської ліги USHL клуб Tri-City Storm задрафтував 15-річних українців Микиту Коневича та Ігната Пазія. Про це повідомила ФХУ.

Пазія задрафтували у 5-му раунді друфту, а Коневича у 15-му.

Зазначимо, що Коневич та Пазій є вихованцями дитячо-юнацької школи київського «Сокола», за яку вони виступали з 2006 року. У юнацькому хокеї Коневич та Пазій були чемпіонами України у сезоні 2020/2021 рр. і вдвох ставали найкращими бомбардирами турніру.

З початку сезону 2020-го року Коневич та Пазій виступали у лізі ААА за «Анагайм Айс Догз». Провівши за команду 36 матчів (3 голи + 10 передач), Коневич перейшов спершу в канадський «Vegreville Vipers» з CAJHL (2 матчі), а потім – в «Есмарк Старс» з NAPHL.

Відзначимо, що за клуб USHL «Амарілло Вранглерз» виступає 18-річний вихованець «Сокола» Данило Коржилецький.
Карен Агабекян
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