Клубы Суперлиги обратились к Президенту НОК и Министру спорта касательно заявления ФХУ

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16 декабря в социальных сетях было распространено заявление Совета Федерации хоккея Украины, в котором было озвучено предложение признать игроков, тренеров, судей и других лиц нарушающими регламентные нормы ФХУ, а также призыв к Дисциплинарному комитету ФХУ применить дисциплинарные санкции.

Учитывая это, а также грубое нарушение норм хозяйственного и уголовного права отдельными должностными лицами «Федерации хоккея Украины» и предыдущие противозаконные действия со стороны «ФХУ», в адрес Президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки и Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта было направлено обращение с просьбой принять меры касательно действий «Федерации хоккея Украины», а также содействовать в проведении реорганизации нынешней «ФХУ» в общественный союз с последующими демократическими выборами на всех уровнях.

Отметим, что Хоккейная Суперлига Украины готова защитить игроков, тренеров, судей и других специалистов, как в украинских судах, так и в Спортивном суде в Лозанне.