Клубы Суперлиги обратились к Президенту НОК и Министру спорта касательно заявления ФХУ
16 декабря в социальных сетях было распространено заявление Совета Федерации хоккея Украины, в котором было озвучено предложение признать игроков, тренеров, судей и других лиц нарушающими регламентные нормы ФХУ, а также призыв к Дисциплинарному комитету ФХУ применить дисциплинарные санкции.
Это заявление полностью противоречит нормам права и здравому смыслу. Ведь выступающие в Суперлиге клубы, а также хоккеисты, тренеры и арбитры не являются членами «Федерации хоккея Украины», а значит, не обязаны соблюдать какие-либо правила, установленные третьими организациями. Устав «ФХУ» запрещает участвовать в соревнованиях, проводимых не под эгидой организации, только своим членам.
Учитывая это, а также грубое нарушение норм хозяйственного и уголовного права отдельными должностными лицами «Федерации хоккея Украины» и предыдущие противозаконные действия со стороны «ФХУ», в адрес Президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки и Министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта было направлено обращение с просьбой принять меры касательно действий «Федерации хоккея Украины», а также содействовать в проведении реорганизации нынешней «ФХУ» в общественный союз с последующими демократическими выборами на всех уровнях.
Отметим, что Хоккейная Суперлига Украины готова защитить игроков, тренеров, судей и других специалистов, как в украинских судах, так и в Спортивном суде в Лозанне.
Полный текст обращения приводится ниже.
Напомним, Судебное заседание по вопросу законности приема ФХУ в состав УХЛ перенесено на 18 января.