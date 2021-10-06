Важнейший матч евросезона. «Донбассу» нужны три очка в матче с «Клагенфуртом»
Ключевой матч сезона. Как букмекеры оценили шансы «Донбасса» обыграть «Клагенфурт»
Чемпион Украины нуждается в положительном исходе для продолжения борьбы за выход из группы
16:31
Фото: ХК Донбасс
Сегодня, 6 октября, «Донбасс» сыграет против «Клагенфурта» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Чемпиону Украины крайне важно одержать победу, чтобы продолжать борьбу за выход в следующий раунд. Главный тренер дончан считает, что его команде это вполне под силу, однако букмекеры с ним не совсем солидарны.
Так, на победу «Донбасса» в основное время можно поставить за коэффициент 2,75, теоретический успех «Клагенфурта» оценивается в 2,26.
Смотрите прямую трансляцию матча «Донбасс» – «Клагенфурт» из Дворца спорта начиная с 19:05. Перед матчем, в перерывах и после игры на телеканале XSPORT уже традиционно будет работать экспертная студия.
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