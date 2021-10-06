Ключевой матч сезона. Как букмекеры оценили шансы «Донбасса» обыграть «Клагенфурт»

Чемпион Украины нуждается в положительном исходе для продолжения борьбы за выход из группы

Фото: ХК Донбасс

Сегодня, 6 октября, «Донбасс» сыграет против «Клагенфурта» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Чемпиону Украины крайне важно одержать победу, чтобы продолжать борьбу за выход в следующий раунд. Главный тренер дончан считает, что его команде это вполне под силу, однако букмекеры с ним не совсем солидарны.

Так, на победу «Донбасса» в основное время можно поставить за коэффициент 2,75, теоретический успех «Клагенфурта» оценивается в 2,26.

Смотрите прямую трансляцию матча «Донбасс» – «Клагенфурт» из Дворца спорта начиная с 19:05. Перед матчем, в перерывах и после игры на телеканале XSPORT уже традиционно будет работать экспертная студия.