«Коламбус» минимально обыграл «Нью-Джерси», «Миннесота» крупно проиграла «Калгари»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» – «Нью-Джерси» – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
0:1 Хьюз 2
1:1 Кристиансен (Доми, Силлинджер) 14
2:1 Бьоркстранн (Рословик, Ворачек) 18
3:1 Дженнер (Ворачек, Лайне) 22
3:2 Хишир (Маклауд, Сиверсон) 37
4:2 Лайне (Карлссон, Дженнер) 42
4:3 Заха (Хэмилтон, Мерсер) 48
Вратари: Мерзликин 30/33 – Доус 27/31.
«Филадельфия» – «Эдмонтон» – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Нерс) 18
0:2 Ямамото 36
0:3 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) 59
Вратари: Харт 29/31 – Коскинен 39/39.
«Тампа-Бэй» – «Оттава» – 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)
0:1 Эннис (Браун, Шабо) 2
0:2 Сэнфорд (Ткачак, Уайт) 4
1:2 Кучеров (Пойнт) 8
2:2 Пойнт (Рутта, Палат) 15
3:2 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) 26
4:2 Перри (Макдона, Марун) 37
5:2 Сергачев (Пойнт) 50
Вратари: Ан. Василевский 25/27 – Мюррей 17/22.
«Детройт» – «Каролина» – 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)
0:1 Ахо (Терявяйнен, Трочек) 14
1:1 Роуни (Эрни, Ганье) 33
2:1 Расмуссен (Задина, Остерли) 43
2:2 Фаст (Пеши) 48
2:3 Дж.Стаал (Нидеррайтер, Шей) 57
3:3 Ларкин 57
4:3 Рэймонд (Зайдер, Бертуцци) 65
Вратари: Неделькович 27/30 – Раанта 37/41.
«Миннесота» – «Калгари» – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
0:1 Ткачак (Тоффоли, Линдхольм) 2
0:2 Манджипани (Колман, Баклунд) 13
1:2 Фолиньо (Эрикссон Эк, Капризов) 29
1:3 Линдхольм (Годро, Ткачак) 29
1:4 Тоффоли (Андерссон, Годро) 42
1:5 Баклунд (Хэнифин, Манджипани) 58
Вратари: Тэлбот 22/26 – Маркстрем 32/33.
«Виннипег» – «Монреаль» – 8:4 (4:3, 1:1, 3:0)
1:0 Свечников (Коннор, Шмидт) 6
2:0 Шмидт (Свечников, Дюбуа) 6
3:0 Лаури (Демело) 9
4:0 Шайфли (Коннор, Дюбуа) 10
4:1 Андерсон (Петри) 12
4:2 Андерсон (Сузуки, Кофилд) 18
4:3 Лехконен (Эванс) 19
4:4 Андерсон (Пелинг) 25
5:4 Копп (Штястны, Пионк) 38
6:4 Шайфли (Коннор, Уилер) 43
7:4 Дюбуа (Уилер, Шайфли) 46
8:4 Штястны (Копп, Лаури) 58
Вратари: Хеллибак 31/35 – Монтембо 16/23, Хэммонд 6/7.
«Колорадо» – «Айлендерс» – 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
1:0 Маккиннон (Тэйвс, Макар) 4
1:1 Пулок (Бэйли, Паризе) 11
2:1 Тэйвс (Макар, Бураковски) 24
2:2 Пажо (Клаттербак, Паризе) 25
2:3 Палмиери (Пажо, Грин) 33
3:3 Ландескуг (Тэйвс, Кадри) 45
4:3 Бураковски (Кадри) 53
5:3 Джонсон 60
Вратари: Кюмпер 28/31 – Сорокин 38/42.
«Анахайм» – «Бостон» – 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)
1:0 Ракелль (Зеграс, Гецлаф) 7
1:1 Фолиньо (Носек, Карло) 9
2:1 Лундстрем (Сильверберг, Фаулер) 18
3:1 Хенрик (Гецлаф, Терри) 20
3:2 Карло (Фолиньо, Носек) 32
3:3 Пастрняк (Хаула, Холл) 42
4:3 Зеграс (Гецлаф, Дрисдейл) 60
Вратари: Гибсон 31/34 – Улльмарк 24/28.
«Вегас» – «Сан-Хосе» – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
1:0 Колесар (Хауден) 3
1:1 Грегор (Кольяно, Бонино) 22
2:1 Смит (Карлссон, Маршессо) 34
3:1 Смит (Маршессо, Карлссон) 45
Вратари: Ленер 16/17 – Савченко 18/20, Раймер 10/11.
Комментарии 0