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«Коламбус» минимально обыграл «Нью-Джерси», «Миннесота» крупно проиграла «Калгари»

«Виннипег» разгромил «Монреаль», «Тампа-Бэй» разобралась с «Оттавой»
Хоккей НХЛ
08:00
«Коламбус» минимально обыграл «Нью-Джерси», «Миннесота» крупно проиграла «Калгари»
Фото: NHL

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Нью-Джерси» – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

0:1 Хьюз 2 

1:1 Кристиансен (Доми, Силлинджер) 14

2:1 Бьоркстранн (Рословик, Ворачек) 18

3:1 Дженнер (Ворачек, Лайне) 22

3:2 Хишир (Маклауд, Сиверсон) 37

4:2 Лайне (Карлссон, Дженнер) 42

4:3 Заха (Хэмилтон, Мерсер) 48

Вратари: Мерзликин 30/33 – Доус 27/31.

«Филадельфия» – «Эдмонтон» – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 Драйзайтль (Макдэвид, Нерс) 18

0:2 Ямамото 36

0:3 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) 59

Вратари: Харт 29/31 – Коскинен 39/39.

«Тампа-Бэй» – «Оттава» – 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

0:1 Эннис (Браун, Шабо) 2

0:2 Сэнфорд (Ткачак, Уайт) 4

1:2 Кучеров (Пойнт) 8

2:2 Пойнт (Рутта, Палат) 15

3:2 Стэмкос (Пойнт, Кучеров) 26

4:2 Перри (Макдона, Марун) 37

5:2 Сергачев (Пойнт) 50

Вратари: Ан. Василевский 25/27 – Мюррей 17/22.

«Детройт» – «Каролина» – 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

0:1 Ахо (Терявяйнен, Трочек) 14

1:1 Роуни (Эрни, Ганье) 33

2:1 Расмуссен (Задина, Остерли) 43

2:2 Фаст (Пеши) 48

2:3 Дж.Стаал (Нидеррайтер, Шей) 57

3:3 Ларкин 57

4:3 Рэймонд (Зайдер, Бертуцци) 65

Вратари: Неделькович 27/30 – Раанта 37/41.

«Миннесота» – «Калгари» – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

0:1 Ткачак (Тоффоли, Линдхольм) 2

0:2 Манджипани (Колман, Баклунд) 13

1:2 Фолиньо (Эрикссон Эк, Капризов) 29

1:3 Линдхольм (Годро, Ткачак) 29

1:4 Тоффоли (Андерссон, Годро) 42

1:5 Баклунд (Хэнифин, Манджипани) 58

Вратари: Тэлбот 22/26 – Маркстрем 32/33.

«Виннипег» – «Монреаль» – 8:4 (4:3, 1:1, 3:0)

1:0 Свечников (Коннор, Шмидт) 6

2:0 Шмидт (Свечников, Дюбуа) 6

3:0 Лаури (Демело) 9

4:0 Шайфли (Коннор, Дюбуа) 10

4:1 Андерсон (Петри) 12

4:2 Андерсон (Сузуки, Кофилд) 18

4:3 Лехконен (Эванс) 19

4:4 Андерсон (Пелинг) 25

5:4 Копп (Штястны, Пионк) 38

6:4 Шайфли (Коннор, Уилер) 43

7:4 Дюбуа (Уилер, Шайфли) 46

8:4 Штястны (Копп, Лаури) 58

Вратари: Хеллибак 31/35 – Монтембо 16/23, Хэммонд 6/7.

«Колорадо» – «Айлендерс» – 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

1:0 Маккиннон (Тэйвс, Макар) 4

1:1 Пулок (Бэйли, Паризе) 11

2:1 Тэйвс (Макар, Бураковски) 24

2:2 Пажо (Клаттербак, Паризе) 25

2:3 Палмиери (Пажо, Грин) 33

3:3 Ландескуг (Тэйвс, Кадри) 45

4:3 Бураковски (Кадри) 53

5:3 Джонсон 60

Вратари: Кюмпер 28/31 – Сорокин 38/42.

«Анахайм» – «Бостон» – 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

1:0 Ракелль (Зеграс, Гецлаф) 7

1:1 Фолиньо (Носек, Карло) 9

2:1 Лундстрем (Сильверберг, Фаулер) 18

3:1 Хенрик (Гецлаф, Терри) 20

3:2 Карло (Фолиньо, Носек) 32

3:3 Пастрняк (Хаула, Холл) 42

4:3 Зеграс (Гецлаф, Дрисдейл) 60

Вратари: Гибсон 31/34 – Улльмарк 24/28.

«Вегас» – «Сан-Хосе» – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 Колесар (Хауден) 3

1:1 Грегор (Кольяно, Бонино) 22

2:1 Смит (Карлссон, Маршессо) 34

3:1 Смит (Маршессо, Карлссон) 45

Вратари: Ленер 16/17 – Савченко 18/20, Раймер 10/11.

Рене Тер Велде
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