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02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс 6:4 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс 5:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс 0:6 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш 1:4 Окончен
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02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован

«Коламбус» нанес «Филадельфии» десятое поражение кряду, «Флорида» забросила шесть безответных шайб «Эдмонтону»

«Питтсбург» и «Оттава» сыграли матч с десятью голами
Хоккей НХЛ
08:55
«Коламбус» нанес «Филадельфии» десятое поражение кряду, «Флорида» забросила шесть безответных шайб «Эдмонтону»
Фото: Getty Images

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Вашингтон» 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) 

Шайбы:

0:1 Кузнецов (Овечкин, ван Римсдайк) 04:07

1:1 Пастрняк (Холл, Хаула) 04:57

2:1 Пастрняк (Грызлик) 28:37 ГБ

2:2 Эллер (Макмайкл) 36:12

3:2 Дебраск 49:41

3:3 Бекстрём (Уилсон) 50:17

4:3 Макэвой (Дебраск, Хаула) 59:15 ГБ

Вратари:

«Питтсбург» – «Оттава» 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)

Шайбы:

1:0 Симон (Картер) 04:28

1:1 Батерсон (Холден) 10:12

2:1 Малкин (Капанен, Мэтисон) 11:40

3:1 Мэтисон (Макгинн, Блюгерс) 15:59

4:1 Кросби (Раст, Летанг) 31:32 ГБ

5:1 Мэтисон (Картер, Марино) 38:41

5:2 Штюцле (Сэнфорд, Форментон) 41:45

5:3 Норрис (Батерсон, Ткачук) 43:33

5:4 Норрис (Бреннстрём, Ткачук) 48:02

6:4 Гюнцель (Раст, Джерри) 59:13 ПВ

Вратари: Джерри – Густавссон (Форсберг)

«Баффало» – «Даллас» 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)

Шайбы:

1:0 Далин (Бьорк, Йокихарью) 02:47

2:0 Куинн (Далин, Томпсон) 06:37 ГБ

2:1 Робертсон 16:50 ГБ

3:1 Козенс (Олофссон, Куинн) 21:09

3:2 Хинц (Робертсон, Клингберг) 25:26 ГБ

3:3 Сегин (Гурьянов, Клингберг) 31:40

4:3 Так (Далин, Йокихарью) 34:13

4:4 Сегин (Хинц, Клингберг) 52:23 ГБ

4:5 Робертсон (Сегин, Павелски) 56:28 ГБ

Вратари: Делл – Холтби

«Филадельфия» – «Коламбус» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы:

0:1 Бьоркстранд (Дженнер, Керали), 31:53

0:2 Лайне (Дженнер, Кукан), 45:50

1:2 Мэйю (Ристолайнен, Лотон), 52:40

Вратари: Харт – Мерзликин

«Эдмонтон» – «Флорида» 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Шайбы:

0:1 Барков (Райнхарт, Юбердо) 25:28 ГБ

0:2 Вераге (Райнхарт, Монтур) 28:07

0:3 Барков (Гудас) 47:13

0:4 Дюклер (Барков, Юбердо) 55:40 ГБ

0:5 Беннетт (Типпетт, Лунделль) 56:54 ГБ

0:6 Типпетт (Мамин) 58:16

Вратари: Коскинен – Бобровский

«Нэшвилл» – «Виннипег» 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 Толванен (Томазино, Беннинг) 04:43

2:0 Гранлунд (Каррье, Йоси) 11:49

3:0 Джохансен (Йоси) 17:35

3:1 Дюбуа (Моррисси, Коннор) 26:41 ГБ

4:1 Канин (Джохансен, Теннисон) 32:22

4:2 Шайфли (Копп, Моррисси) 40:25

5:2 Жанно (Гранлунд, Сиссонс) 59:39

Вратари: Сарос – Хеллибак.

«Лос-Анджелес» – «Колорадо» 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Шайбы:

0:1 Рантанен (Макар, Маккиннон) 09:43 ГБ

0:2 Шервуд () 23:06

1:2 Копитар (Даути, Иафалло) 28:58 ГБ

1:3 Обе-Кубел (Комфер, О'Коннор) 44:11

1:4 Тэйвс (Маккиннон, Рантанен) 58:25 ПВ

Вратари: Дж. Куик – Кюмпер.

«Вегас» – «Монреаль» 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Стивенсон (Каррье, Дадонов) 03:40

1:1 Пеццетта (Лехконен) 15:28

2:1 Карлссон (Теодор, Маршессо) 31:46 ГБ

2:2 Тоффоли (Уайдман, Сузуки) 34:20 ГБ

2:3 Хоффман (Дофен, Дворак) 46:15

3:3 Маршессо (Теодор, Карлссон) 51:39 ГБ

4:3 Теодор (Руа) 61:50

Вратари: Ленер – Монтембо.

«Сиэтл» – «Сан-Хосе» 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Шайбы:

0:1 Гертл (Барабанов) 00:38

1:1 Соуси (Эпплтон, Джиордано) 24:18

2:1 Соуси (Веннберг) 28:25

3:1 Йернкрук (Джиордано, Гики) 46:27

3:2 Майер (Гертл, Кутюр) 49:37 ГБ

Вратари: Грубауэр – Хилл.

Олег Шумейко-младший
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Результаты (НХЛ) Филадельфия Флайерс Коламбус Блу Джекетс

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