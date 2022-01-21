«Коламбус» нанес «Филадельфии» десятое поражение кряду, «Флорида» забросила шесть безответных шайб «Эдмонтону»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Вашингтон» 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Шайбы:
0:1 Кузнецов (Овечкин, ван Римсдайк) 04:07
1:1 Пастрняк (Холл, Хаула) 04:57
2:1 Пастрняк (Грызлик) 28:37 ГБ
2:2 Эллер (Макмайкл) 36:12
3:2 Дебраск 49:41
3:3 Бекстрём (Уилсон) 50:17
4:3 Макэвой (Дебраск, Хаула) 59:15 ГБ
Вратари:
«Питтсбург» – «Оттава» 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)
Шайбы:
1:0 Симон (Картер) 04:28
1:1 Батерсон (Холден) 10:12
2:1 Малкин (Капанен, Мэтисон) 11:40
3:1 Мэтисон (Макгинн, Блюгерс) 15:59
4:1 Кросби (Раст, Летанг) 31:32 ГБ
5:1 Мэтисон (Картер, Марино) 38:41
5:2 Штюцле (Сэнфорд, Форментон) 41:45
5:3 Норрис (Батерсон, Ткачук) 43:33
5:4 Норрис (Бреннстрём, Ткачук) 48:02
6:4 Гюнцель (Раст, Джерри) 59:13 ПВ
Вратари: Джерри – Густавссон (Форсберг)
«Баффало» – «Даллас» 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)
Шайбы:
1:0 Далин (Бьорк, Йокихарью) 02:47
2:0 Куинн (Далин, Томпсон) 06:37 ГБ
2:1 Робертсон 16:50 ГБ
3:1 Козенс (Олофссон, Куинн) 21:09
3:2 Хинц (Робертсон, Клингберг) 25:26 ГБ
3:3 Сегин (Гурьянов, Клингберг) 31:40
4:3 Так (Далин, Йокихарью) 34:13
4:4 Сегин (Хинц, Клингберг) 52:23 ГБ
4:5 Робертсон (Сегин, Павелски) 56:28 ГБ
Вратари: Делл – Холтби
«Филадельфия» – «Коламбус» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Шайбы:
0:1 Бьоркстранд (Дженнер, Керали), 31:53
0:2 Лайне (Дженнер, Кукан), 45:50
1:2 Мэйю (Ристолайнен, Лотон), 52:40
Вратари: Харт – Мерзликин
«Эдмонтон» – «Флорида» 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)
Шайбы:
0:1 Барков (Райнхарт, Юбердо) 25:28 ГБ
0:2 Вераге (Райнхарт, Монтур) 28:07
0:3 Барков (Гудас) 47:13
0:4 Дюклер (Барков, Юбердо) 55:40 ГБ
0:5 Беннетт (Типпетт, Лунделль) 56:54 ГБ
0:6 Типпетт (Мамин) 58:16
Вратари: Коскинен – Бобровский
«Нэшвилл» – «Виннипег» 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 Толванен (Томазино, Беннинг) 04:43
2:0 Гранлунд (Каррье, Йоси) 11:49
3:0 Джохансен (Йоси) 17:35
3:1 Дюбуа (Моррисси, Коннор) 26:41 ГБ
4:1 Канин (Джохансен, Теннисон) 32:22
4:2 Шайфли (Копп, Моррисси) 40:25
5:2 Жанно (Гранлунд, Сиссонс) 59:39
Вратари: Сарос – Хеллибак.
«Лос-Анджелес» – «Колорадо» 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Шайбы:
0:1 Рантанен (Макар, Маккиннон) 09:43 ГБ
0:2 Шервуд () 23:06
1:2 Копитар (Даути, Иафалло) 28:58 ГБ
1:3 Обе-Кубел (Комфер, О'Коннор) 44:11
1:4 Тэйвс (Маккиннон, Рантанен) 58:25 ПВ
Вратари: Дж. Куик – Кюмпер.
«Вегас» – «Монреаль» 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Стивенсон (Каррье, Дадонов) 03:40
1:1 Пеццетта (Лехконен) 15:28
2:1 Карлссон (Теодор, Маршессо) 31:46 ГБ
2:2 Тоффоли (Уайдман, Сузуки) 34:20 ГБ
2:3 Хоффман (Дофен, Дворак) 46:15
3:3 Маршессо (Теодор, Карлссон) 51:39 ГБ
4:3 Теодор (Руа) 61:50
Вратари: Ленер – Монтембо.
«Сиэтл» – «Сан-Хосе» 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Шайбы:
0:1 Гертл (Барабанов) 00:38
1:1 Соуси (Эпплтон, Джиордано) 24:18
2:1 Соуси (Веннберг) 28:25
3:1 Йернкрук (Джиордано, Гики) 46:27
3:2 Майер (Гертл, Кутюр) 49:37 ГБ
Вратари: Грубауэр – Хилл.
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