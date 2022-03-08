«Колорадо» обыграл «Айлендерс» в матче с семью шайбами в третьем периоде, «Флорида» разгромила «Баффало»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» – «Торонто» 4:5 (0:3, 2:0, 2:2)
Шайбы:
0:1 Михеев (Кемпф, Энгвалл) 9
0:2 Марнер (Лильегрен, Бантинг) 15
0:3 Мэттьюс (Броди, Марнер) 18
1:3 Курали (Доми) 22
2:3 Бьоркстранн (Пик, Нюквист) 39
3:3 Рословик (Нюквист, Доми) 43
3:4 Керфут (Симмондс, Спецца) 45
3:5 Бантинг (Броди, Мэттьюс)52
4:5 Лайне (Ворачек, Веренски) 60
Вратари: Мерзликин – Мразек.
«Баффало» – «Флорида» 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
Шайбы:
0:1 Монтур (Марчмент, Барков) 6
0:2 Аччари (Марчмент, Монтур) 26
0:3 Дюклер (Райнхарт, Барков) 28
0:4 Верхаг (Луостаринен, Марчмент) 32
0:5 Хернквист (Уигар, Беннетт) 33
0:6 Барков (Дюклер, Юбердо) 47
1:6 Хэйден (Фицджеральд, Асплунд) 54
Вратари: Андерсон – Найт.
«Бостон» – «Лос-Анджелес» 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Фредерик (Смит, Койл) 15
1:1 Лизотт (Грундстрем, Мяяття) 16
2:1 Смит (Райлли, Койл) 40
2:2 Мур (Дурзи, Калиев) 60
2:3 Атанасиу () 62
Вратари: Улльмарк – Петерсен.
«Айлендерс» – «Колорадо» 4:5 (1:1, 0:0, 3:4)
Шайбы:
1:0 Ли (Бовилье, Добсон) 9
1:1 Макар (Маккиннон, Кадри) 15
1:2 Маккиннон (Макар, Ландескуг) 45
1:3 Комфер (О'Коннор, Ньюхук) 47
1:4 Макар (Бураковски, Маккиннон) 48
1:5 Тэйвс (Кадри, Ландескуг) 49
2:5 Ли (Пажо, Добсон) 53
3:5 Сизикас (Пулок, Палмиери) 54
4:5 Нелсон (Ли) 60
Вратари: Варламов – Францоуз.
«Калгари» – «Эдмонтон» 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 Тоффоли (Годро, Ткачак) 27
2:0 Тоффоли (Манджипани, Ружичка) 30
2:1 Шор (Нерс, Райан) 45
3:1 Годро (Линдхольм) 58
Вратари: Маркстрем – Коскинен.
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