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«Колорадо» обыграл «Айлендерс» в матче с семью шайбами в третьем периоде, «Флорида» разгромила «Баффало»

«Лос-Аджелес» добыл победу над «Бостоном» в овертайме
Хоккей НХЛ
08 марта 08:23
«Колорадо» обыграл «Айлендерс» в матче с семью шайбами в третьем периоде, «Флорида» разгромила «Баффало»
Фото: nhl.com

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» – «Торонто» 4:5 (0:3, 2:0, 2:2)

Шайбы:

0:1 Михеев (Кемпф, Энгвалл) 9

0:2 Марнер (Лильегрен, Бантинг) 15

0:3 Мэттьюс (Броди, Марнер) 18

1:3 Курали (Доми) 22

2:3 Бьоркстранн (Пик, Нюквист) 39

3:3 Рословик (Нюквист, Доми) 43

3:4 Керфут (Симмондс, Спецца) 45

3:5 Бантинг (Броди, Мэттьюс)52

4:5 Лайне (Ворачек, Веренски) 60

Вратари: Мерзликин – Мразек.

«Баффало» – «Флорида» 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

Шайбы:

0:1 Монтур (Марчмент, Барков) 6

0:2 Аччари (Марчмент, Монтур) 26

0:3 Дюклер (Райнхарт, Барков) 28

0:4 Верхаг (Луостаринен, Марчмент) 32

0:5 Хернквист (Уигар, Беннетт) 33

0:6 Барков (Дюклер, Юбердо) 47

1:6 Хэйден (Фицджеральд, Асплунд) 54

Вратари: Андерсон – Найт.

«Бостон» – «Лос-Анджелес» 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 Фредерик (Смит, Койл) 15

1:1 Лизотт (Грундстрем, Мяяття) 16

2:1 Смит (Райлли, Койл) 40

2:2 Мур (Дурзи, Калиев) 60

2:3 Атанасиу () 62

Вратари: Улльмарк – Петерсен.

«Айлендерс» – «Колорадо» 4:5 (1:1, 0:0, 3:4)

Шайбы:

1:0 Ли (Бовилье, Добсон) 9

1:1 Макар (Маккиннон, Кадри) 15

1:2 Маккиннон (Макар, Ландескуг) 45

1:3 Комфер (О'Коннор, Ньюхук) 47

1:4 Макар (Бураковски, Маккиннон) 48

1:5 Тэйвс (Кадри, Ландескуг) 49

2:5 Ли (Пажо, Добсон) 53

3:5 Сизикас (Пулок, Палмиери) 54

4:5 Нелсон (Ли) 60

Вратари: Варламов – Францоуз.

«Калгари» – «Эдмонтон» 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 Тоффоли (Годро, Ткачак) 27

2:0 Тоффоли (Манджипани, Ружичка) 30

2:1 Шор (Нерс, Райан) 45

3:1 Годро (Линдхольм) 58

Вратари: Маркстрем – Коскинен.

Олег Шумейко-младший
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