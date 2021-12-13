«Колорадо» одержал победу над «Флоридой», «Рейнджерс» минимально уступили «Нэшвиллу»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» – «Нэшвилл» – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
0:1 Томазино (Каррье, Форсберг) 22
Вратари: Георгиев 23/24 – Сарос 32/32.
«Сент-Луис» – «Анахайм» – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)
0:1 Робинсон (Кэррик, Делорье) 13
1:1 Сундквист (Шенн, Уокер) 27
2:1 Уокер (Шенн) 48
2:2 Терри (Стил, Фаулер) 54
2:3 Терри 64
Вратари: Гиллис 36/39 – Столарц 23/25.
«Колорадо» – «Флорида» – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
1:0 Бураковски (Маккиннон, Рантанен) 40
2:0 Бураковски (Рантанен) 43
2:1 Торнтон (Ватрано, Верхаг) 48
2:2 Монтур (Форслинг, Верхаг) 51
3:2 Бураковски (Рантанен, Маккиннон) 52
Вратари: Кюмпер 29/31 – Бобровский 23/26.
«Вегас» – «Миннесота» – 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)
1:0 Уайтклауд (Стивенсон, Пачиоретти) 9
1:1 Голигоски (Сперджен, Дьюхэйм) 14
2:1 Дадонов (Стивенсон, Стоун) 18
2:2 Зукарелло-Асен (Хартман, Сперджен) 21
2:3 Бьюгстэд (Меррилл, Дамба) 22
3:3 Уайтклауд (Дадонов) 26
4:3 Пачиоретти (Стоун, Стивенсон) 34
4:4 Фолиньо (Эрикссон Эк, Сперджен) 42
5:4 Стоун (Стивенсон, Пачиоретти) 45
6:4 Пьетранжело 60
Вратари: Ленер 23/27 – Тэлбот 30/35.
«Ванкувер» – «Каролина» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
1:0 Босер (Пирсон, Миллер) 19
2:0 Петтерссон (Майерс, Гарланд) 28
2:1 Нечас (Котканиеми, Джарвис) 43
Вратари: Демко 28/29 – Раанта 24/26.
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