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02:00 Питтсбург Пингвинс - Анахайм Дакс 1:0 Окончен
02:00 Сент-Луис Блюз - Монреаль Канадиенс 4:1 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Чикаго Блэкхокс 5:4 Окончен
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18:30 Донбасс - Альтаир -:- Запланирован
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02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нэшвилл Предаторс 0:1 Окончен
02:00 Сент-Луис Блюз - Анахайм Дакс 2:3 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Флорида Пантерс 3:2 Окончен
04:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 6:4 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Каролина Харрикейнс 2:1 Окончен
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02:30 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс -:- Запланирован

«Колорадо» одержал победу над «Флоридой», «Рейнджерс» минимально уступили «Нэшвиллу»

«Вегас» разобрался с «Миннесотой», «Сент-Луис» проиграл «Анахайму»
Хоккей НХЛ
07:40
«Колорадо» одержал победу над «Флоридой», «Рейнджерс» минимально уступили «Нэшвиллу»
Фото: denverpost.com

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Нэшвилл» – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

0:1 Томазино (Каррье, Форсберг) 22

Вратари: Георгиев 23/24 – Сарос 32/32.

«Сент-Луис» – «Анахайм» – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

0:1 Робинсон (Кэррик, Делорье) 13

1:1 Сундквист (Шенн, Уокер) 27

2:1 Уокер (Шенн) 48

2:2 Терри (Стил, Фаулер) 54

2:3 Терри 64

Вратари: Гиллис 36/39 – Столарц 23/25.

«Колорадо» – «Флорида» – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

1:0 Бураковски (Маккиннон, Рантанен) 40

2:0 Бураковски (Рантанен) 43

2:1 Торнтон (Ватрано, Верхаг) 48

2:2 Монтур (Форслинг, Верхаг) 51

3:2 Бураковски (Рантанен, Маккиннон) 52

Вратари: Кюмпер 29/31 – Бобровский 23/26.

«Вегас» – «Миннесота» – 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

1:0 Уайтклауд (Стивенсон, Пачиоретти) 9

1:1 Голигоски (Сперджен, Дьюхэйм) 14

2:1 Дадонов (Стивенсон, Стоун) 18

2:2 Зукарелло-Асен (Хартман, Сперджен) 21

2:3 Бьюгстэд (Меррилл, Дамба) 22

3:3 Уайтклауд (Дадонов) 26

4:3 Пачиоретти (Стоун, Стивенсон) 34

4:4 Фолиньо (Эрикссон Эк, Сперджен) 42

5:4 Стоун (Стивенсон, Пачиоретти) 45

6:4 Пьетранжело 60

Вратари: Ленер 23/27 – Тэлбот 30/35.

«Ванкувер» – «Каролина» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

1:0 Босер (Пирсон, Миллер) 19

2:0 Петтерссон (Майерс, Гарланд) 28

2:1 Нечас (Котканиеми, Джарвис) 43

Вратари: Демко 28/29 – Раанта 24/26.

Рене Тер Велде
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