Команда Чехии помещена на карантин и пропустит игру с Финляндией

Чехам засчитано техническое поражение

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В связи с положительным результатом теста на коронавирус одного из игроков команды Чехии, сборная не сможет участвовать в игре против Финляндии на молодежном чемпионате мира 2022 года, которая изначально была запланирована на 29 декабря.

Сборной Чехии засчитано техническое поражение в соответствии с Регламентом IIHF.

Карантинный статус команды будет подвергнут дальнейшей оценке, чтобы определить, сможет ли она участвовать в матче, запланированном на 30 декабря против Австрии.

В рамках усовершенствованных протоколов COVID-19, введенных Медицинским комитетом IIHF, все участники игр должны будут носить маски во время матчей до дальнейшего уведомления.

Матч молодежного чемпионата мира между сборной США и командой Швейцарии также был отменен из-за вспышки коронавируса.