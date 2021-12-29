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Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса
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Команда Чехии помещена на карантин и пропустит игру с Финляндией

Чехам засчитано техническое поражение
Хоккей МЧМ-2022
19:22
Команда Чехии помещена на карантин и пропустит игру с Финляндией
Фото: Getty Images

В связи с положительным результатом теста на коронавирус одного из игроков команды Чехии, сборная не сможет участвовать в игре против Финляндии на молодежном чемпионате мира 2022 года, которая изначально была запланирована на 29 декабря.

Сборной Чехии засчитано техническое поражение в соответствии с Регламентом IIHF.

Карантинный статус команды будет подвергнут дальнейшей оценке, чтобы определить, сможет ли она участвовать в матче, запланированном на 30 декабря против Австрии.

В рамках усовершенствованных протоколов COVID-19, введенных Медицинским комитетом IIHF, все участники игр должны будут носить маски во время матчей до дальнейшего уведомления.

Матч молодежного чемпионата мира между сборной США и командой Швейцарии также был отменен из-за вспышки коронавируса.

Рене Тер Велде
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Теги

сборная Финляндии (хоккей) сборная Чехии (хоккей) коронавирус

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