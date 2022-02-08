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Константин Буценко: «Есть объективные причины такого результата»

Наставник «Белого Барса» – о поражении от «Донбасса»
Хоккей Хоккейная Суперлига
08 февраля 22:30
Константин Буценко: «Есть объективные причины такого результата»
Константин Буценко / фото - hsl.com.ua

Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко поделился своими эмоциями после поединка против «Донбасса».

«Да, игра вышла эмоциональная. Конечно, это не оправдание, но мы находимся в состоянии болезни – в поездку не поехало 5 основных защитников. Поэтому приходится выходить из ситуации таким образом, что нападающие играют в защите. Сложно упрекнуть в чем-то ребят. Имеем то, что имеем. Есть объективные причины такого результата.

Мы хотим как можно скорее выздороветь, чтобы показывать хороший хоккей. Сейчас у нас каждый второй день игра, поэтому работаем в таких условиях.

Причина того, что не забиваем? Конечно, это кадровые проблемы. У нас из того состава, который был в начале сезона, осталось 8 игроков, плюс добавились новые ребята. У нас плотный график игр и много сил требуется. Команда сейчас в яме.

Сегодня не забили – конечно, это плохо. Дома с «Донбассом» была хорошая битва – здорово сыграл вратарь.

Как будем готовиться к будущим матчам? Мы разберем игру, подготовимся. Конечно, с выезда не хочется приезжать с нулем. У «Альтаира» тоже есть амбиции – команда добавляет, растет. А мы сейчас в не очень хорошем состоянии.

Постараемся показать хороший хоккей и сыграть все три периода на хорошем уровне. Сейчас самое главное восстановиться и подлечиться».

«Донбасс» «всухую» разгромил «Белый Барс».

Источник: hsl.com.ua Рене Тер Велде
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Теги

Донбасс Белый Барс Константин Буценко

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