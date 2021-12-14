Константин Буценко: «Путем запугивания родителей и наложения санкций ФХУ пытается влиять на игроков»

Константин Буценко / Фото: Суперлига

Директор детско-юношеской спортивной школы «Белый Барс» и главный тренер клуба Константин Буценко рассказал о ситуации с разделением на две команды и конфликте клубов с ФХУ.



Сейчас в украинском хоккее сложилась очень непростая ситуация. С помощью административного ресурса, путем запугивания родителей тех ребят, которые учатся в колледже, «Белый Барс» разделился на 2 команды. Президент команды Константин Ефименко, который содержит наш клуб, возмущен тем, что сейчас мы не имеем доступ к своим игрокам, которых мы воспитывали на протяжении последних лет.

У нашего клуба одна цель – все воспитанники белоцерковской школы «Смена» должны быть представлены в клубе «Белый Барс». Поэтому мы очень встревожены этой ситуацией. Но больше вызывает удивление именно запугивание родителей, наложение санкций, отстранение от соревнований и тренировочного процесса. Такими методами в ФХУ пытаются влиять на игроков.

Мы не понимаем, что происходит, потому что наш клуб всегда был ориентирован только на украинских игроков – на юношей, на молодежь, на взрослую команду. Начиная с 2012 года в клубе не играл ни один легионер. Конечно, хочется, чтобы в ближайшее время ситуация разрешилась, потому что сложно работать в таких условиях».