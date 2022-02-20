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Константин Буценко: «Сегодня проявили характер и желание победить»

Главный тренер «Белого Барса» – о первой победе в сезоне над «Краматорском»
Хоккей Хоккейная Суперлига
17:10
Константин Буценко: «Сегодня проявили характер и желание победить»
Константин Буценко / фото - hsl.com.ua

Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал первую победу над «Краматорском».

«Конечно, когда есть хорошая, боевая, победа, мы довольны игрой. Прежде всего мы довольны, что смогли доставить радость нашим болельщикам, как и обещали после предыдущей игры. И конечно, мы довольны тем, что сегодня не было ребят, которые не боролись на поле. Сегодня молодцы, проявили и характер, и желание победить, поэтому это принесло свои плоды.

Мы бы, конечно, хотели, чтобы турнирная таблица была сверху вниз, там, где мы на втором месте, но это невозможно. Мы не заглядываем в турнирную таблицу, потому что нас прежде всего интересует игра нашей команды. Команда у нас практически новая, очень много игроков добавилось и нам нужно в этой интересной игре в хоккей найти взаимопонимание всех звеньев, потому что хоккей – это командная игра, сыгранность, плече друг друга, поэтому для нас очень важно, чтобы ребята почувствовали друг друга, и мы смогли как можно быстрее сыграться и почувствовали запах победы, то, чего мы хотели последнее время.

Сейчас нам предстоит очень тяжелый выезд и игра с чемпионом и игра с командой, которая является хорошим экзаменатором, и мы посмотрим, что мы можем на сегодняшний день. Для нас это вызов, прежде всего вызов для команды, чтобы с чемпионом, с командой, которая играла в Лиге чемпионов в этом сезоне, посмотреть на что мы способны. И не только посмотреть, но и постараться сыграть на максимум и победить».

«Белый Барс» одержал сенсационную победу над «Краматорском».

Источник: hsl.com.ua Рене Тер Велде
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Белый Барс ХК Краматорск Константин Буценко

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