Константин Ефименко: «Хоккейные клубы подали иск в суд о том, что Федерация хоккея Украины незаконно стала членом УХЛ»

ФХУ сорвала сборы с клубами УХЛ





Константин Ефименко / Фото: УХЛ

Федерация хоккея Украины отказалась проводить запланированные на 25 октября сборы из-за неявки представителя ХК «Кременчуг».



По словам президента ФХУ Георгия Зубко, отсутствие одного клуба является причиной для срыва заседания.

В УХЛ же отметили, что сборы нужно было проводить, поскольку присутствовало 87,5% учредителей УХЛ.

Также клубы подали иск в Хозяйственный суд Киева, чтобы лишить ФХУ статуса одного из учредителей УХЛ. Причиной для такого решения, по словам представителей клубов, стало давление на них со стороны Федерации.

Константин Ефименко, президент ХК «Белый Барс».

«Эта группа людей абсолютно ничего не сделала для развития хоккея. Потому что профессиональный хоккей и профессиональную лигу содержат абсолютно частные хоккейные клубы, и они же содержат детскую школу хоккея. В принципе, мы предлагали конструктив – организовать ФХУ либо детский, либо юношеский чемпионат, но этого не сделали. Сегодня мы пришли, чтобы обсудить вопросы, а они встали и ушли. Но сегодня УХЛ и хоккейные клубы подали иск в суд о том, что Федерация хоккея Украины незаконно стала членом УХЛ. Поскольку был не до конца сформирован уставный капитал, и не могут быть изменения в уставном капитале если уставный капитал до конца не сформирован. Уставный капитал был не сформирован хоккейным клубом «Харьков».

Борис Колесников, почетный президент ХК «Донбасс»

«Лига не звала федерацию. Лига состоит из частных клубов, а чиновники федерации ведут себя как советские комсомольцы, такие члены райкома комсомола пытаясь своими номенклатурными требованиями добиться какого-то результата. Поэтому клубы не будут с федерацией и будут обращаться к президенту Украины, будут обращаться к президенту международной федерации хоккея, так как федерация хоккея Украины всячески нарушает права клубов».

Валерий Середенко, генеральный директор МХК «Динамо»

«Происходит полное нарушение всех прав. Федерация, которая призвана помогать развитию хоккея, делает все, чтоб его угробить. Частные клубы, которые тратили свои деньги, создавали лигу, не один год развивали хоккей. ФХУ к нам никто не звал, они пришли с идеями: «Давайте работать вместе». – Давайте. Но в итоге получается, что делается все для того чтобы уничтожить УХЛ и сам этот вид спорта».

Отметим, что ФХУ никак не прокомментировала произошедшее.



