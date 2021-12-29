«Краматорск» благодаря трем шайбам в третьем периоде победил «Альтаир»
В матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч «Краматорск» нанес «Альтаиру» увеличил серию поражений «Альтаира» до семи матчей.
Гости забросили первыми – на старте матча отличился Середницкий. Следующего взятия ворот пришлось ждать почти 40 минут.
В начале третьего периода Столяренко увеличил преимущество краматорчан до двух шайб. Через несколько минут Крыкля вернул интригу, сократив отставание до минимального. Под занавес встречи игроки «Краматорска» еще два раза пробили Дьяченко, установив итоговый счет матча – 4:1.
Суперлига
«Альтаир» – «Краматорск» 1:4 (0:1, 0:0, 1:1)
Шайбы:
0:1 Середницкий (Кобыльник), 06:05;
0:2 Столяренко (Сергиевский, Калинычев), 42:37;
1:2 Крикля, 45:38;
1:3 Жвачкин (Кобыльник, Бердникс), 57:26 ГБ;
1:4 Сергиевский (Бабрусев), 58:15;
Вратари: Дьяченко – Трус