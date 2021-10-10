«Краматорск» дома обыграл «Днепр»
Сегодня, 10 октября, «Краматорск» дома обыграл херсонский «Днепр» в очередном матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги со счетом 3:1.
Команды не забрасывали шайб в первом периоде. Во второй 20-минутке соперники обменялись точными бросками Артема Градовича и Дмитрия Саврицкого.
В заключительном периоде хозяева площадки добыли победу благодаря шайбам Сергея Гриценко и Ильи Бабрусева.
Для «Краматорска» сегодняшняя победа стала третьей в сезоне. «Горожане» расположились на пятом месте в таблице регулярного чемпионата, «Днепр» – шестой.
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Краматорск» – «Днепр» 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Шайбы:
25:34 Градович – 1:0,
34:14 Саврицкий – 1:1,
48:49 Гриценко – 2:1,
55:30 Бабрусев – 3:1
В другом матче воскресного игрового дня «Кременчуг» обыграл харьковский «Рулав Одд».
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