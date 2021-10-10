Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Краматорск» дома обыграл «Днепр»

«Горожане» добыли третью победу в сезоне
Хоккей УХЛ
10 октября 19:50
«Краматорск» дома обыграл «Днепр»
Фото: УХЛ

Сегодня, 10 октября, «Краматорск» дома обыграл херсонский «Днепр» в очередном матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги со счетом 3:1.

Команды не забрасывали шайб в первом периоде. Во второй 20-минутке соперники обменялись точными бросками Артема Градовича и Дмитрия Саврицкого.

В заключительном периоде хозяева площадки добыли победу благодаря шайбам Сергея Гриценко и Ильи Бабрусева.

Для «Краматорска» сегодняшняя победа стала третьей в сезоне. «Горожане» расположились на пятом месте в таблице регулярного чемпионата, «Днепр» – шестой.

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Краматорск» – «Днепр» 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайбы:

25:34 Градович – 1:0,

34:14 Саврицкий – 1:1,

48:49 Гриценко – 2:1,

55:30 Бабрусев – 3:1

В другом матче воскресного игрового дня «Кременчуг» обыграл харьковский «Рулав Одд».

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ХК Краматорск Днепр (хоккей)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сумнец: «Было много голевых моментов, которые нужно было реализовывать»
Сумнец: «Было много голевых моментов, которые нужно было реализовывать»
Хоккей УХЛ
9 октября 12:05
Тимченко: «Уровень чемпионата вырос»
Тимченко: «Уровень чемпионата вырос»
Хоккей УХЛ
9 октября 11:36
«Краматорск» в серии буллитов дожал «Кременчуг»
«Краматорск» в серии буллитов дожал «Кременчуг»
Хоккей УХЛ
8 октября 21:16
«Днепр» в овертайме одержал победу над «Краматорском»
«Днепр» в овертайме одержал победу над «Краматорском»
Хоккей УХЛ
6 октября 22:05
Восьмикратный чемпион Украины перешел в «Краматорск»
Восьмикратный чемпион Украины перешел в «Краматорск»
Хоккей УХЛ
5 октября 17:18
«Сокол» уничтожил «Днепр», забросив пять шайб уже в первом периоде
«Сокол» уничтожил «Днепр», забросив пять шайб уже в первом периоде
Хоккей УХЛ
3 октября 15:10

Новости: Хоккей

«Краматорск» дома обыграл «Днепр»
«Краматорск» дома обыграл «Днепр»
УХЛ
10 октября 19:50
«Салават Юлаев» разгромно проиграл СКА, «Ак Барс» справился с «Барысом»
«Салават Юлаев» разгромно проиграл СКА, «Ак Барс» справился с «Барысом»
КХЛ
10 октября 18:57
«Кременчуг» обыграл «Рулав Одд» и поднялся на второе место в турнирной таблице
«Кременчуг» обыграл «Рулав Одд» и поднялся на второе место в турнирной таблице
УХЛ
10 октября 17:30
УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ
10 октября 16:49
Хундертпфунд: «Во втором периоде мы увидели, какой силой обладает «Донбасс»
Хундертпфунд: «Во втором периоде мы увидели, какой силой обладает «Донбасс»
Лига чемпионов
10 октября 16:00
«Это был замечательный опыт». Смерек попрощался с «Донбассом»
«Это был замечательный опыт». Смерек попрощался с «Донбассом»
УХЛ
10 октября 14:30
«Донбасс» расстался с американским легионером
«Донбасс» расстался с американским легионером
УХЛ
10 октября 13:19
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ
10 октября 09:50
КХЛ. «Авангард» прервал серию поражений, ЦСКА неожиданно уступил «Куньлуню»
КХЛ. «Авангард» прервал серию поражений, ЦСКА неожиданно уступил «Куньлуню»
КХЛ
9 октября 22:15
Все новости

Популярные новости

Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
Гарсия: «Теперь Лопеса заставят дать реванш Ломаченко»
Гарсия: «Теперь Лопеса заставят дать реванш Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 09:48
2
Все новости