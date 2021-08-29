«Донбасс» уверенно обыграл «Краматорск» на домашнем турнире
«Краматорск» дожал «Кременчуг» в овертайме
2 шайбы «горожан» были отменены после видеоповторов
фото - УХЛ
«Кременчуг» потерпел второе поражение кряду на Открытом Кубке Донбасса. Горожане в овертайме уступили хозяевам турнира – «Краматорску».
2 шайбы гостей в первом периоде были отменены в первом периоде после видеоповторов. Исход встречи решил бросок Сергея Гриценко в компенсированное время.
«Кременчуг» – «Краматорск» 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Жвачкин (Семенов, Бабрусев), 23:12;
1:1 Денискин, 44:42;
1:2 Гриценко (Жвачкин), 64:29;
Таким образом, «Кременчуг» завершил соревнования на последнем месте. «Мариуполь» ранее также обыграл экс-чемпионов Украины.
Последний матч турнира между «Мариуполем» и «Донбассом» смотрите на XSPORT.
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