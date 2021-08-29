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«Краматорск» дожал «Кременчуг» в овертайме

2 шайбы «горожан» были отменены после видеоповторов
Хоккей УХЛ
15:50
«Краматорск» дожал «Кременчуг» в овертайме
фото - УХЛ

«Кременчуг» потерпел второе поражение кряду на Открытом Кубке Донбасса. Горожане в овертайме уступили хозяевам турнира – «Краматорску».

2 шайбы гостей в первом периоде были отменены в первом периоде после видеоповторов. Исход встречи решил бросок Сергея Гриценко в компенсированное время.

«Кременчуг» – «Краматорск» 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 Жвачкин (Семенов, Бабрусев), 23:12;

1:1 Денискин, 44:42;

1:2 Гриценко (Жвачкин), 64:29;

Таким образом, «Кременчуг» завершил соревнования на последнем месте. «Мариуполь» ранее также обыграл экс-чемпионов Украины.

Последний матч турнира между «Мариуполем» и «Донбассом» смотрите на XSPORT.

Антон Кривенко
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Теги

ХК Краматорск ХК Кременчуг

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