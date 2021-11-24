«Краматорськ» готується до старту в Суперлізі

В ХК «Краматорськ» зробили офіціальну заяву щодо дискваліфікації клубу з чемпіонату України:

Клуб «Краматорськ», у зв’язку з дискваліфікацією з Чемпіонату УХЛ, буде приймати участь у нещодавно створеній Українській хокейній суперлізі, в якій є одним з шести засновників.

Зазначимо, що вже йде підготовка до старту нового Чемпіонату, та зовсім скоро відбудуться товариські контрольні матчі між командами учасниками ліги».