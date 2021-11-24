«Белый Барс» в знак солидарности с «Донбассом» и «Краматорском» снимется с УХЛ
«Краматорськ» готується до старту в Суперлізі
Заява клубу щодо дискваліфікації з чемпіонату України
В ХК «Краматорськ» зробили офіціальну заяву щодо дискваліфікації клубу з чемпіонату України:
«Сьогодні, 24 листопада, Дисциплінарний комітет Федерації хокею України ухвалив рішення про зняття з чемпіонату Української хокейної ліги ХК «Краматорськ». Рішення ФХУ є неправомірне, воно порушує норми дисциплінарного кодексу Федерації, а також трудового законодавства України.
Клуб «Краматорськ», у зв’язку з дискваліфікацією з Чемпіонату УХЛ, буде приймати участь у нещодавно створеній Українській хокейній суперлізі, в якій є одним з шести засновників.
Зазначимо, що вже йде підготовка до старту нового Чемпіонату, та зовсім скоро відбудуться товариські контрольні матчі між командами учасниками ліги».
Комментарии 0