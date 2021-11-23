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«Краматорск» и «Мариуполь» обратились в ДК ФХУ с требованием открыть дело по игроку «Сокола»
Киевский клуб предоставил недействительный паспорт своего игрока
Виктор Андрющенко / Фото - Facebook«Краматорск» и «Мариуполь» опубликовали заявления на своих аккаунтах в Instagram с просьбой открыть дисциплинарное производство по игроку «Сокола» Виктора Андрущенко.
Сообщается, что киевский клуб, среди документов, необходимых для заявки хоккеиста, предоставил его недействительный паспорт гражданина Украины. Об этом говорится в письме «Краматорска».
«Недавно нашему клубу стало известно, что ХК «Сокол» при заявке игрока команды Виктора Андрущенко среди документов, необходимых для заявки, предоставил его недействительный паспорт гражданина Украины. Отметим, что Андрущенко принял участие в двух встречах с ХК Краматорск. Матчи номера 37 и 65».
«Согласно пункту 1 статьи 54 Дисциплинарного кодекса Федерации хоккея Украины за предоставление недостоверной информации об игроках, включенных в заявочный список клуба на игру, результаты матчей с его участием аннулируются, а клубу засчитывается техническое поражение».
«Хоккейный клуб «Краматорск», согласно части 1 статьи 3 Дисциплинарного кодекса ФХУ, просит открыть дисциплинарное производство и применить к ХК «Сокол» дисциплинарную санкцию в отношении матчей с участием нашей команды».
Накануне пресс-служба ХК «Донбасс» сделала заявление о дисциплинарных санкциях Федерации хоккея Украины к клубу.
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