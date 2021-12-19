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«Краматорск» не оставил шансов «Белому Барсу»

У хозяев Афанасьев и Тимченко оформили по дублю

Хоккей Хоккейная Суперлига
16:26
«Краматорск» не оставил шансов «Белому Барсу»
Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги «Краматорск» дома выиграл у белоцерковского «Белого Барса» со счетом 7:2.

В первом периоде команды активно играли в атаке, пока в конце периода «Краматорск» в меньшинстве не открыл счет усилиями Андрея Жвачкина.

Вторая двадцатиминутка началась с того, что команды обменялись заброшенными шайбами Кирилла Афанасьева и Юрия Качана. Затем «Краматорск» взял игру под свой контроль и оформил два гола после бросков Макара Ваулина и Святослава Тимченко.

В третьем периоде Тимченко оформил дубль, а через четыре минуты шестой гол в ворота гостей отправил Артем Градович. Затем еще и Афанасьев забросил вторую шайбу. В концовке встречи белоцерковцы организовали гол престижа: Качан оформил дубль на последней минуте матча.

Суперлига. Регулярный чемпионат                                                  

«Краматорск» – «Белый Барс» 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)

Шайбы:

1:0 Жвачкин (Столяренко, меньш.), 18:08;

2:0 Афанасьев К. (Гриценко), 24:04;

2:1 Качан (Алексюк, Геворкян), 25:15;

3:1 Ваулин (Летов, Жвачкин), 26:47;

4:1 Тимченко (Гриценко, Летов, больш.), 29:43;

5:1 Тимченко (Афанасьев С., Калинычев), 47:16;

7:1 Афанасьев К. (Говорушко), 54:14;

7:2 Качан (Куцевич, Геворкян), 59:13

«Краматорск»: Трус (Кучер); Бабрусев - Мальцев, Летов - Ваулин, Афанасьев - Фирсов, Кругляков; Столяренко (К) - Сергиевский - Градович, Жвачкин (А) - Афанасьев - Гриценко, Тимченко - Калинычев - Середницкий, Говорушко - Сирченко - Дуюн.

«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко); Грицюк - Собко, Алексюк - Наливайко; Куцевич - Качан - Геворкян, Микитюк - Брага - Попережай, Лесников - Собченко - Селин.

Карен Агабекян
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