«Краматорск» одержал разгромную победу над «Альтаиром»

Дружковчане не смогли оказать должного сопротивления гостям

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 17 января, в рамках 11-го тура хоккейной Суперлиги «Альтаир» в Дружковке принимал «Краматорск».

В первом периоде счет открыли гости – Артем Градович обыграл Богдана Дьяченко и вывел «Краматорск» вперед. Подопечные Олега Тимченко не сбавляли обороты и наседали на «черно-синих», стараясь увеличить преимущество, но счет на табло до конца периода изменить не удалось. На перерыв «Краматорск» ушел с минимальным преимуществом.

Во втором периоде «Краматорск» продолжал создавать моменты и прессинговать ворота «Альтаира», но дружковковцы перехватили шайбу и Илья Крикля сравнял счет, обыграв Кирилла Кучера. Краматорчане быстро отреагировали на этот гол и через десять секунд Андрей Жвачкин вернул своей команде преимущество. Николай Столяренко закрепил лидерство «Краматорска», забросив третью шайбу команды. Подопечные Олега Тимченко продолжали результативный второй период – Артем Целогородцев увеличил отрыв до 4:1.

В завершающей двадцатиминутке команды обменивались моментами. Даниил Дуюн реализовал момент «Краматорска» и сделал 5:1 на табло. Не сбавляя темп, Артем Градович оформил дубль и отметился в меньшинстве. А под конец матча гости увеличили отрыв – Макар Ваулин забросил седьмую шайбу. Матч завершился со счетом 7:1 в пользу «Краматорска».

«Альтаир» – «Краматорск» 1:7 (0:1, 1:3, 0:3)

Шайбы:

0:1 Градович (Сергиевский, Бердникс), 08:11;

1:1 Крикля (Кочетков), 27:59;

1:2 Жвачкин (Ваулин, Бердникс), 28:09;

1:3 Столяренко (Семочкин, Жвачкин), 32:28;

1:4 Целогородцев (Калинычев, Дуюн), 35:44;

1:5 Дуюн (Фирсов, Калинычев), 49:50;

1:6 Градович (Сергиевский, Кругляков), 50:36;

1:7 Ваулин (Жвачкин), 52:32

«Альтаир»: Дьяченко (Печорин); Игнатенко - Буценко (К), Мельник - Реснянский, Раскин - Терешин; Кочетков - Крикля - Коренчук (А), Трандафилов (А) - Луговой - Сидоренко, Яйлов - Олейник - Кобиков, Ханенко - Данфорт.

«Краматорск»: Кучер (Трус); Ваулин - Бердникс, Мальцев - Кругляков, Афанасьев (А) - Фирсов, Суховольский; Столяренко (К) - Семочкин - Жвачкин (А), Кобыльник - Сергиевский - Градович, Целогородцев - Калинычев - Середницкий, Тимченко - Сирченко - Дуюн.