«Краматорск» одержал уверенную победу над СК «Сокол»

Краматорчане сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 21 февраля, в рамках 22-го тура хоккейной Суперлиги Париматч СК «Сокол» в Броварах принимал «Краматорск».

«Краматорск», после поражения в Белой Церкви, сразу показал свой настрой увезти два очка из Броваров. Сходу активные атаки команды Олега Тимченко вылились в два гола – Богдан Середницкий и Артем Градович на экваторе периоде сделали неплохой задел на победу в этом матче. Так, при всех попытках «Сокола» отыграть хотя бы один гол до перерыва, первый период завершился со счетом 2:0 в пользу краматорчан.

На старте второго отрезка встречи Сергей Афанасьев мощным броском сделал преимущество своей команды еще более уверенным. А киевляне, хоть и неоднократно остро атаковали ворота Виталия Труса, но отличиться во владениях краматорского клуба они так и не смогли.

С заброшенной шайбы «Краматорск» начал и третий период – четвертый гол в ворота СК «Сокол» отправил Кирилл Градусов. Только после четвертой пропущенной шайбы хозяева смогли размочить счет – Сергей Мельников и Егор Иванов лишили Виталия Труса права на «сухарь».

Однако, на большее у киевлян не хватило времени и сил, а матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Краматорск», который закрепился на втором месте в турнирной таблице.

СК «Сокол» – «Краматорск» 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Шайбы:

0:1 Середницкий (Тимченко, Фирсов), 07:54;

0:2 Градович (Семочкин), 10:26;

0:3 Афанасьев С. (Тимченко, Фирсов), 25:03;

0:4 Градусов (Бердникс, больш.), 41:27;

1:4 Мельников (Фроленко), 50:15;

2:4 Иванов (Шахворостов, Шуленин, больш.), 41:57;

СК «Сокол»: Яковлев (Оганджанян - с 20:00); Дюков - Шуленин, Амиров - Дорофеев (А), Петрухно (А) - Фроленко, Хирса; Иванов - Шахворостов (К) - Панков, Мельников - Беляков - Богацкий, Манукян - Олейник - Собченко.

«Краматорск»: Трус (Кучер); Ваулин - Бердникс, Бабрусев - Мальцев, Фирсов (А) - Афанасьев, Кобыльник - Кругляков; Столяренко (К) - Афанасьев - Градусов, Градович - Сергиевский - Семочкин, Жвачкин (А) - Калинычев - Гриценко, Целогородцев - Середницкий - Тимченко.