Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 10
Хоккей (9 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Детройт Ред Уингс 1:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз 5:4 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сан-Хосе Шаркс 2:5 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Аризона Койотис 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Коламбус Блу Джекетс 6:0 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Тампа-Бэй Лайтнинг 4:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Каролина Харрикейнс 4:1 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Анахайм Дакс 4:5 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (6 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерс 4:1 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Сиэтл Кракен 4:3 Окончен
02:30 Оттава Сенаторс - Ванкувер Кэнакс 2:6 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Колорадо Эвеланш 8:3 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Вегас Голден Найтс 6:5 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Питтсбург Пингвинс 5:2 Окончен
Хоккей (10 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Калгари Флэймс -:- Запланирован

«Краматорск» опубликовал заявку на Кубок Азовского моря

Олег Тимченко повезет в Мариуполь 23 хоккеиста

Хоккей Суперлига
09:39
«Краматорск» опубликовал заявку на Кубок Азовского моря
Фото: ХК Донбасс

​«Краматорск» опубликовал заявку из 23 хоккеистов, которые сыграют на Кубке Азовского моря.

Вратари:

1. Кирилл Кучер

30. Данила Макаренко

79. Виталий Трус

Защитники:

4. Сергей Афанасьев

8. Павел Таран

25. Глеб Мальцев

26. Макар Ваулин

81. Илья Бабрусев

87. Глеб Летов

Нападающие:

12. Сергей Гриценко

14. Богдан Середницкий

17. Евгений Говорушко

19. Егор Семенов

21. Ярослав Сергиевский

23. Михаил Геворкян

27. Ярослав Суховольский

47. Андрей Жвачкин

55. Игорь Калинычев

69. Николай Столяренко

71. Артем Градович

78. Валентин Сирченко

92. Кирилл Афанасьев

97. Святослав Тимченко

Напомним, Кубок Азовского моря пройдет с 3 по 5 декабря в Мариуполе. На турнире также выступят «Мариуполь», «Донбасс» и «Белый Барс».
Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ХК Краматорск Олег Тимченко Кубок Азовского моря

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Донбасс», «Краматорск», «Мариуполь» и «Белый Барс» обратились в НОК Украины и Минспорта по поводу деятельности ФХУ
«Донбасс», «Краматорск», «Мариуполь» и «Белый Барс» обратились в НОК Украины и Минспорта по поводу деятельности ФХУ
Хоккей Суперлига
29 ноября 14:30
6
Капитан «Краматорска»: «В команде хорошая атмосфера»
Капитан «Краматорска»: «В команде хорошая атмосфера»
Хоккей Суперлига
27 ноября 17:39
Перед стартом Суперлиги пройдет товарищеский турнир – Кубок Азовского моря
Перед стартом Суперлиги пройдет товарищеский турнир – Кубок Азовского моря
Хоккей Суперлига
27 ноября 17:12
13
«Краматорск» активно готовится к старту Суперлиги
«Краматорск» активно готовится к старту Суперлиги
Хоккей Суперлига
26 ноября 21:40
«Краматорськ» готується до старту в Суперлізі
«Краматорськ» готується до старту в Суперлізі
Хоккей Суперлига
24 ноября 17:47
«Белый Барс» в знак солидарности с «Донбассом» и «Краматорском» снимется с УХЛ
«Белый Барс» в знак солидарности с «Донбассом» и «Краматорском» снимется с УХЛ
Хоккей УХЛ
24 ноября 16:32

Новости: Хоккей

«Краматорск» опубликовал заявку на Кубок Азовского моря
«Краматорск» опубликовал заявку на Кубок Азовского моря
Суперлига
09:39
Четыре очка Макдэвида принесли победу «Эдмонтону» над «Питтсбургом», «Рейнджерс» уверенно обыграл «Филадельфию»
Четыре очка Макдэвида принесли победу «Эдмонтону» над «Питтсбургом», «Рейнджерс» уверенно обыграл «Филадельфию»
НХЛ
08:35
«Йокерит» на выезде переиграл «Витязь», набрав очки в 5-м матче подряд, «Северсталь» дожала рижское «Динамо» в серии буллитов
«Йокерит» на выезде переиграл «Витязь», набрав очки в 5-м матче подряд, «Северсталь» дожала рижское «Динамо» в серии буллитов
КХЛ
1 декабря 22:32
Сигарев: «Мы профессионалы – тренируемся, работаем»
Эксклюзив Сигарев: «Мы профессионалы – тренируемся, работаем»
Суперлига
1 декабря 17:43
Андрейкив: «В «Донбассе» боевое, рабочее настроение»
Эксклюзив Андрейкив: «В «Донбассе» боевое, рабочее настроение»
Суперлига
1 декабря 17:33
«Это вызов. Нужно приезжать и делать дело, работать». Олег Микульчик возвращается в Украину
Эксклюзив
«Это вызов. Нужно приезжать и делать дело, работать». Олег Микульчик возвращается в Украину
Суперлига
1 декабря 15:35
Месть Садовикову и подковерные игры с Кобыльником. Сборная Украины U-20 начала сбор перед ЧМ в Дивизионе IB
Месть Садовикову и подковерные игры с Кобыльником. Сборная Украины U-20 начала сбор перед ЧМ в Дивизионе IB
Сборная Украины
1 декабря 12:39
Олег Микульчик назначен главным тренером СК «Сокол»
Эксклюзив Олег Микульчик назначен главным тренером СК «Сокол»
Суперлига
1 декабря 12:14
Яркий перфоманс в НХЛ. Вратарь «Далласа» отбивал броски как Человек-паук
Яркий перфоманс в НХЛ. Вратарь «Далласа» отбивал броски как Человек-паук
НХЛ
1 декабря 10:36
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
9
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
Все новости

Анонсы

Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00