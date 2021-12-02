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«Краматорск» опубликовал заявку на Кубок Азовского моря
Олег Тимченко повезет в Мариуполь 23 хоккеиста
Фото: ХК Донбасс
«Краматорск» опубликовал заявку из 23 хоккеистов, которые сыграют на Кубке Азовского моря.
Вратари:
1. Кирилл Кучер
30. Данила Макаренко
79. Виталий Трус
Защитники:
4. Сергей Афанасьев
8. Павел Таран
25. Глеб Мальцев
26. Макар Ваулин
81. Илья Бабрусев
87. Глеб Летов
Нападающие:
12. Сергей Гриценко
14. Богдан Середницкий
17. Евгений Говорушко
19. Егор Семенов
21. Ярослав Сергиевский
23. Михаил Геворкян
27. Ярослав Суховольский
47. Андрей Жвачкин
55. Игорь Калинычев
69. Николай Столяренко
71. Артем Градович
78. Валентин Сирченко
92. Кирилл Афанасьев
97. Святослав ТимченкоНапомним, Кубок Азовского моря пройдет с 3 по 5 декабря в Мариуполе. На турнире также выступят «Мариуполь», «Донбасс» и «Белый Барс».