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«Краматорск» подпишет форварда из ВХЛ

О деталях контракта пока неизвестно

Хоккей УХЛ
13:30
«Краматорск» подпишет форварда из ВХЛ
Кирилл Афанасьев

Российский форвард Кирилл Афанасьев в ближайшее время подпишет контракт с ХК «Краматорск».

24-летний воспитанник ижевского хоккея провел более 100 матчей в ВХЛ, а в прошлом сезоне был одним из лучших хоккеистов в составе «Ижстали».

Отметим, что нынешний сезон Афанасьев начинал в самарском ЦСК ВВС.


Напомним, «Краматорск» ранее дожал в овертайме харьковский «Рулав Одд».

Карен Агабекян
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