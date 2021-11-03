Глеб Летов: «В «Краматорске» коллектив отличный, мы деремся друг за друга»
«Краматорск» подпишет форварда из ВХЛ
О деталях контракта пока неизвестно
Кирилл Афанасьев
Российский форвард Кирилл Афанасьев в ближайшее время подпишет контракт с ХК «Краматорск».
24-летний воспитанник ижевского хоккея провел более 100 матчей в ВХЛ, а в прошлом сезоне был одним из лучших хоккеистов в составе «Ижстали».
Отметим, что нынешний сезон Афанасьев начинал в самарском ЦСК ВВС.
Напомним, «Краматорск» ранее дожал в овертайме харьковский «Рулав Одд».
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