«Краматорск» активно готовится к старту Суперлиги

Чемпионат должен стартовать в первой половине декабря

Фото: kramatorskpost.com

ХК «Краматорск» провел двусторонний поединок в рамках игровой тренировки.

Команда продолжает активно готовиться к старту Суперлиги.

Напомним, что чемпионат украинской хоккейной Суперлиги стартует в первой декаде декабря. Предварительно 7 или 8 числа.

Сейчас активно ведутся работы по запуску новой лиги, готовятся регламенты и формируется календарь матчей. В зависимости от окончательного состава участников Суперлиги каждая команда сыграет до 30 поединков регулярного чемпионата, а также плей-офф.

Учредителями Суперлиги выступили: ХК «Мариуполь», ХК «Краматорск», ХК «Донбасс» (Донецк), ХК «Белый Барс» (Белая Церковь), МХК «Динамо» (Харьков), ХК «Молодая Гвардия» (Дружковка). Также об участии в чемпионате Суперлиги объявил СК «Сокол» (Киев).