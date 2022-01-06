«Краматорск», пропустив первым, забросил пять шайб в ворота «Белого Барса»

Краматорчане сравнялись по очкам с «Мариуполем»

Фото: hsl.com.ua

В матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч «Белый Барс» уступил «Краматорску».



«Барсы» открыли счет в матча, но шайба Никиты Лесникова стала единственной в матче для гостей. А вот краматорчане впервые во встрече вскрыли редуты соперников во втором периоде – большинство реализовал Артем Целогородцев. «Краматорск» еще по два раза забил во второй и третьей 20-минутках, установив итоговые 5:1 на табло.

Воспользовавшись поражением «Мариуполя» от СК «Сокол» (0:2) краматорчане обошли «стальных чаек» турнирной таблице.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Краматорск» – «Белый Барс» 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Шайбы:

0:1 Лесников (Брага), 08:03;

1:1 Целогородцев (Семочкин), 24:24 ГБ;

2:1 Середницкий (Калыничев, Градович), 27:12;

3:1 Ваулин (Жвачкин), 38:25;

4:1 Афанасьев К. (Семочкин) 43:45 ГБ;

5:1 Бабрусев (Сергиевский, Столяренко), 49:25

Вратари: Кучер – Полгородник (Квасенко – 10:11-15:16)