В Краматорске завершается подготовка арены к старту сезона
«Краматорск» провел первую тренировку на льду
Подготовка арены к старту сезона завершена
Фото: facebook.com/HCDonbass
«Краматорск» вышел на лед домашней арены, сообщает пресс-служба клуба в Instagram.
Отметим, что на «Ледовой арене» в сезоне-2021/22 будет также выступать чемпион Украины «Донбасс».
Напомним, что «Кременчуг» и «Сокол» сыграют два контрольных матча. В последнем розыгрыше плей-офф УХЛ киевляне в полуфинале «всухую» обыграли чемпионов Украины 2020 года.
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