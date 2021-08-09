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«Краматорск» провел первую тренировку на льду

Подготовка арены к старту сезона завершена
Хоккей УХЛ
16:48
«Краматорск» провел первую тренировку на льду
Фото: facebook.com/HCDonbass

«Краматорск» вышел на лед домашней арены, сообщает пресс-служба клуба в Instagram.

Отметим, что на «Ледовой арене» в сезоне-2021/22 будет также выступать чемпион Украины «Донбасс».

Напомним, что «Кременчуг» и «Сокол» сыграют два контрольных матча. В последнем розыгрыше плей-офф УХЛ киевляне в полуфинале «всухую» обыграли чемпионов Украины 2020 года.

Олег Шумейко-младший
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ХК Краматорск Донбасс

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