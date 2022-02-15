«Краматорск» разгромил «Альтаир», прервав серию из двух поражений

Команда Олега Тимченко была близка к тому, чтобы оставить свои ворота в неприкосновенности

Фото: Суперлига

«Краматорск» разгромил «Альтаир» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

«Краматорск» забросил по две шайбы в первых двух периодах, а затем еще трижды отличился в заключительной двадцаминутке. «Альтаир» на это ответил голом Никиты Буценко в концовке встречи.

Таким образом, «Краматорск» прервал серию из двух поражений, а также пятый раз в сезоне обыграл «Альтаир».

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Альтаир» – «Краматорск» 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)

0:1 Жвачкин (Афанасьев, Бердникс, больш.), 03:26;

0:2 Калинычев (Сергиевский, Фирсов), 18:46;

0:3 Градович (Сергиевский), 32:34;

0:4 Сергиевский (Семочкин, Мальцев), 39:49;

0:5 Семочкин (Градович, Бабрусев), 44:41;

0:6 Бабрусев (Семочкин, Сергиевский), 52:40;

1:6 Буценко (Коренчук, Кочетков), 53:20;

1:7 Семочкин, 56:19

«Альтаир»: Дьяченко (Терлецкий); Игнатенко - Олендаренко, Раскин - Реснянский, Папуна - Мельник, Бортников; Коренчук (А) - Буценко (К) - Кочетков, Трандафилов (А) - Крикля - Сидоренко, Ханенко - Дубский - Луговой, Олейник - Данфорт.

«Краматорск»: Кучер (Трус); Ваулин - Бердникс, Мальцев - Бабрусев, Сирченко - Кругляков, Афанасьев (А) - Фирсов; Кобыльник - Афанасьев - Градусов, Градович - Сергиевский - Сёмочкин, Жвачкин (А) - Калинычев - Гриценко, Тимченко - Середницкий - Целогородцев.