«Краматорск» с дублями Сергиевского и Калинычева обыграл «Кременчуг»

Команда Тимченко сравнялась в турнирной таблице с кременчужанами

Фото: УХЛ

Сегодня, 4 октября, состоялся первый поединок 15-го тура УХЛ. «Кременчуг» встретился с «Краматорском».

В первом периоде командам не удалось открыть счет, на перерыв противники ушли, оставив интригу первого гола.

Во втором периоде Ярослав Сергиевский забросил первую шайбу, «Кременчуг» сравнял счет – гол забил Константин Забавин. Очень быстро краматорцы вырвались вперед, дубль на счету Ярослава Сергиевского, который оформил гол в меньшинстве. После этого Игорь Калинычев реализовал большинство – 1:3.

В третьем периоде «Краматорск» не сбавил обороты, в четвертый раз за команду в воротах «горожан» отметился Сергей Гриценко. Точку в матче поставил Игорь Калинычев, забив гол в меньшинстве. Матч завершился со счетом 1:5.

«Кременчуг» – «Краматорск» 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Шайбы:

0:1 Сергиевский (Столяренко), 21:17;

1:1 Забавин (Дубинин, Коробов), 27:54;

1:2 Сергиевский (Гриценко), 31:31;

1:3 Калинычев (Столяренко, Градович, больш.), 37:52;

1:4 Гриценко (Столяренко, Сергиевский), 47:26;

1:5 Калинычев, 57:09

«Кременчуг»: Боярчук (Гордюшин – с 37:52); Сеник – Коробов – Дубинин, Яковлев – Тимофеев, Сибилевич – Серанов – Ворона, Забавин – Толстушко, Никулин – Гриценко – Варава, Горлушко – Грицких, Скуматов – Кошелев – Савченко, Глухов

«Краматорск»: Трус (Кучер); Градович – Столяренко – Сергиевский, Бабрусев – Таран, Жвачкин – Семенов – Гриценко, Летов – Ваулин, Сирченко – Калинычев – Геворкян, Середницкий – Афанасьев С., Кобыльник – Говорушко