«Краматорск» в драматичном матче выиграл у «Мариуполя»

«Чайки» отыгрались с 0:2, но развить локальный успех не сумели

Фото: пресс-служба Суперлиги

«Краматорск» на выезде обыграл «Мариуполь» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Усилиями Калинычева и Жвачкина уже к середине первого периода «Краматорск» вел 2:0. После этого в игре наступило некоторое затишье, которое под занавес второй двадцатиминутке точным броском прервал Олендаренко, сокративший отставание «чаек».

В начале третьего периода «Мариуполь» и вовсе сравнял счет, однако гости «не поплыли», а напротив, снова вернули себе лидерство, причем в две шайбы. Четвертый гол на счету Калинычева, ставшего автором дубля.

Счет в сезонной серии в рамках Суперлиги стал 1:0 в пользу «Краматорска».



Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Мариуполь – «Краматорск» 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)