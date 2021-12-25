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«Краматорск» в драматичном матче выиграл у «Мариуполя»

«Чайки» отыгрались с 0:2, но развить локальный успех не сумели
Хоккей Хоккейная Суперлига
17:13
«Краматорск» в драматичном матче выиграл у «Мариуполя»
Фото: пресс-служба Суперлиги

«Краматорск» на выезде обыграл «Мариуполь» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Усилиями Калинычева и Жвачкина уже к середине первого периода «Краматорск» вел 2:0. После этого в игре наступило некоторое затишье, которое под занавес второй двадцатиминутке точным броском прервал Олендаренко, сокративший отставание «чаек».

В начале третьего периода «Мариуполь» и вовсе сравнял счет, однако гости «не поплыли», а напротив, снова вернули себе лидерство, причем в две шайбы. Четвертый гол на счету Калинычева, ставшего автором дубля.

Счет в сезонной серии в рамках Суперлиги стал 1:0 в пользу «Краматорска».

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Мариуполь – «Краматорск» 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Сергей Остапенко
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Теги

ХК Краматорск ХК Мариуполь

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