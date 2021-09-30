«Краматорск» в гостях не оставил шансов «Мариуполю»

«Чайки» пропустили 4 шайбы, находясь в меньшинстве





«Мариуполь» – «Краматорск» / Фото - УХЛ

В Мариуполе завершился матч 5-го тура УХЛ между местным одноименным клубом и «Краматорском».«Мариуполь» открыл счет уже на 3-й минуте поединка, отличился. Однако до конца первого периода «Краматорск» смог выйти вперед – сначалаотличился в меньшинстве, а затем большинство реализовалВо второй 20-минутке «Краматорск» четырежды отличился в воротах хозяев льда.оформил дубль, еще по шайбе в свой актив записалиНа старте третьего периода «Мариуполь» сократил отставание благодаря шайбе, однако уже через 2 минутывновь вернул «Краматорску» преимущество в 5 шайб.Таким образом, заслуженная победа «Краматорска» со счетом 7:2.«Мариуполь» –2:7 (1:2, 0:4, 1:1)1:0 Калейниковас (Чердак), 02:52;1:1 Гриценко (Сергиевский, меньш), 05:25;1:2 Семенов (Мальцев, Гриценко, больш.), 19:45;1:3 Столяренко (больш.), 33:13;1:4 Семенов (Мальцев, меньш.), 34:25;1:5 Таран (Столяренко, 5х3), 36:11;1:6 Бабрусев (Гриценко, больш.), 36:46;2:6 Алексеев (Калейниковас, Кудрин, больш.), 45:04;2:7 Сергиевский (Градович, Таран), 47:06;: Короваев (Дуве - с 34:25) – Трус (Кучер - с 40:00)