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«Краматорск» в гостях не оставил шансов «Мариуполю»

«Чайки» пропустили 4 шайбы, находясь в меньшинстве

Хоккей УХЛ
30 сентября 21:55
«Краматорск» в гостях не оставил шансов «Мариуполю»
«Мариуполь» – «Краматорск» / Фото - УХЛ
В Мариуполе завершился матч 5-го тура УХЛ между местным одноименным клубом и «Краматорском».

«Мариуполь» открыл счет уже на 3-й минуте поединка, отличился Марк Калейниковас. Однако до конца первого периода «Краматорск» смог выйти вперед – сначала Сергей Гриценко отличился в меньшинстве, а затем большинство реализовал Егор Семенов

Во второй 20-минутке «Краматорск» четырежды отличился в воротах хозяев льда. Егор Семенов оформил дубль, еще по шайбе в свой актив записали Николай Столяренко, Павел Таран и Илья Бабрусев

На старте третьего периода «Мариуполь» сократил отставание благодаря шайбе Романа Алексеева, однако уже через 2 минуты Ярослав Сергиевский вновь вернул «Краматорску» преимущество в 5 шайб. 

Таким образом, заслуженная победа «Краматорска» со счетом 7:2.
УХЛ. Регулярный чемпионат

«Мариуполь» – «Краматорск» 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)

Шайбы

1:0 Калейниковас (Чердак), 02:52; 

1:1 Гриценко (Сергиевский, меньш), 05:25; 

1:2 Семенов (Мальцев, Гриценко, больш.), 19:45; 

1:3 Столяренко (больш.), 33:13; 

1:4 Семенов (Мальцев, меньш.), 34:25; 

1:5 Таран (Столяренко, 5х3), 36:11; 

1:6 Бабрусев (Гриценко, больш.), 36:46; 

2:6 Алексеев (Калейниковас, Кудрин, больш.), 45:04; 

2:7 Сергиевский (Градович, Таран), 47:06;

Вратари: Короваев (Дуве - с 34:25) – Трус (Кучер - с 40:00)

Владимир Кириченко
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Теги

ХК Краматорск ХК Мариуполь

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