«Краматорск» добыл первую победу в новом сезоне УХЛ
«Краматорск» в гостях не оставил шансов «Мариуполю»
«Чайки» пропустили 4 шайбы, находясь в меньшинстве
«Мариуполь» – «Краматорск» / Фото - УХЛВ Мариуполе завершился матч 5-го тура УХЛ между местным одноименным клубом и «Краматорском».
«Мариуполь» открыл счет уже на 3-й минуте поединка, отличился Марк Калейниковас. Однако до конца первого периода «Краматорск» смог выйти вперед – сначала Сергей Гриценко отличился в меньшинстве, а затем большинство реализовал Егор Семенов.
Во второй 20-минутке «Краматорск» четырежды отличился в воротах хозяев льда. Егор Семенов оформил дубль, еще по шайбе в свой актив записали Николай Столяренко, Павел Таран и Илья Бабрусев.
На старте третьего периода «Мариуполь» сократил отставание благодаря шайбе Романа Алексеева, однако уже через 2 минуты Ярослав Сергиевский вновь вернул «Краматорску» преимущество в 5 шайб.
Таким образом, заслуженная победа «Краматорска» со счетом 7:2.
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Мариуполь» – «Краматорск» 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)
Шайбы:
1:0 Калейниковас (Чердак), 02:52;
1:1 Гриценко (Сергиевский, меньш), 05:25;
1:2 Семенов (Мальцев, Гриценко, больш.), 19:45;
1:3 Столяренко (больш.), 33:13;
1:4 Семенов (Мальцев, меньш.), 34:25;
1:5 Таран (Столяренко, 5х3), 36:11;
1:6 Бабрусев (Гриценко, больш.), 36:46;
2:6 Алексеев (Калейниковас, Кудрин, больш.), 45:04;
2:7 Сергиевский (Градович, Таран), 47:06;
Вратари: Короваев (Дуве - с 34:25) – Трус (Кучер - с 40:00)
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