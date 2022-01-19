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«Краматорск» в интереснейшем матчей обыграл СК «Сокол»

Команда Олега Тимченко впервые выиграла у киевлян
Хоккей Хоккейная Суперлига
21:22
«Краматорск» в интереснейшем матчей обыграл СК «Сокол»
Фото: пресс-служба Суперлиги

«Краматорск» на выезде обыграл СК «Сокол» в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

В первом периоде Игорь Калинычев вывел «Краматорск» вперед, однако уже во второй двадцатиминутке усилиями Дмитрия Марченкова и Виктора Шахворостова СК «Сокол» повел в счете. Тем не менее, все снова перевернулось в заключительном периоде благодаря шайбам Ильи Бабрусева и Александра Семочкина, которые принесли победу команды Олега Тимченко.

Таким образом, «Краматорск» впервые в истории личных встреч выиграл у СК «Сокола». Правда, история эта началась недавно: с момента создания Суперлиги.

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

СК «Сокол» – «Белый Барс» 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

0:1 Калинычев (Дуюн), 09:24;

1:1 Марченков, 30:12; 2:1 Шахворостов, 38:56;

2:2 Бабрусев (Сергиевский, Тимченко, больш.), 49:05;

2:3 Семочкин (Бердникс, больш.), 51:20

СК «Сокол»: Яковлев (Оганджанян); Дорофеев (А) - Халиков, Шуленин - Мицкевич, Петрухно (К) - Фроленко, Моксунен - Амиров; Шахворостов - Иванов (А) - Костицын, Мельников - Беляков - Марченков, Манукян - Панков - Олейник, Собченко - Хирса - .

«Краматорск»: Трус (Кучер); Ваулин - Бердникс, Мальцев - Кругляков, Афанасьев (А) - Фирсов, Бабрусев - Суховольский; Кобыльник - Семочкин - Жвачкин (А), Тимченко - Сергиевский - Градович, Дуюн - Калинычев - Целогородцев, - Сирченко - Середницкий.

Сергей Остапенко
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