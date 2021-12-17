«Краматорск» в концовке матча дожал «Альтаир», добыв свою первую победу в Суперлиге

Голами отметились Тимченко и Бабрусев

ХК «Краматорск» добыл свою первую победу в Суперлиге / фото - HSL

ХК «Краматорск» добыл свою первую победу в Суперлиге, обыграв «Альтаир» со счетом 2:0.

В первом периоде команды играли на равных. У обеих команд было много опасных моментов, но открыть счет никому так и не удалось. Во втором периоде уже прослеживалось легкое доминирование со стороны «Краматорска», но исход двадцатиминутки остался таким же. Команды ушли на перерыв со счетом 0:0 на табло.

В завершающем отрезке матча «Краматорск» привык к стилю «Альтаира» и создавал больше острых моментов, нежели их соперник. Автором первой заброшенной шайбы стал Святослав Тимченко, распечатавший ворота Богдана Дьяченко на 54-й минуте. Под занавес поединка успех хозяев закрепил Илья Бабрусев, установив окончательный счет на табло – 2:0.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Краматорск» – «Альтаир» 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1:0 Тимченко (Середницкий, Калинычев), 53:11;

2:0 Бабрусев (Жвачкин), 59:38

«Краматорск»: Кучер (Трус); Афанасьев – Жвачкин (А) – Гриценко; Летов – Ваулин, Градович – Столяренко (К) – Сергиевский, Бабрусев – Мальцев, Тимченко – Сирченко – Калинычев, Середницкий – Афанасьев, Дуюн – Говорушко

«Альтаир»: Дьяченко (Печорин); Кочетков – Буценко (К) – Коренчук (А), Раскин – Игнатенко, Сидоренко – Трандафилов (А) – Крикля, Мельник – Папуна, Дубский – Яйлов – Ханенко, Реснянский – Терешин, Кобиков – Олейник.

Напомним, «Краматорск» подписал двух игроков херсонского «Днепра».